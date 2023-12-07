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تقييم سبيس إكس يقفز لأكثر من 175 مليار دولار في جولة تمويل جديدة

12/7/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت شركة «سبيس إكس»، التابعة للملياردير إيلون ماسك، مناقشات حول بيع أسهم داخلية بسعر يقدر قيمة الشركة بمبلغ 175 مليار دولار أو أكثر، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» عن مصادر، واطلعت عليه «العربية Business».
وتناقش الشركة الأميركية الناشئة الأكثر قيمة عرضا للمناقصة يمكن أن يتراوح بين 500 مليون دولار إلى 750 مليون دولار، حسب ما قالت بعض المصادر. وأضافت المصادر أن شركة SpaceX تدرس طرح أسهم بسعر 95 دولارا للسهم الواحد.
ويعد التقييم البالغ 175 مليار دولار بمنزلة علاوة على التقييم البالغ 150 مليار دولار الذي حصلت عليه الشركة من خلال عرض مناقصة الصيف الماضي. ومن شأن هذه الزيادة أن تجعل SpaceX واحدة من أكبر 75 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، على قدم المساواة مع شركة «تي موبايل»الأميركية (179 مليار دولار)، وNike (177 مليار دولار)، وشركة China Mobile (176 مليار دولار)، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».
وتهيمن الشركة التي يقع مقرها في هوثورن بولاية كاليفورنيا على سوق خدمات إطلاق صواريخ الفضاء التجارية بصاروخها الأبرز، «فالكون». ترسل SpaceX أيضا حمولات إلى المدار لعملاء القطاع الخاص، وكذلك لوكالة «ناسا»، والوكالات الحكومية الأخرى.
وتدير شركة SpaceX أيضا خدمة Starlink للإنترنت من الفضاء، والتي ترتكز على كوكبة متنامية من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض.
وتقترب SpaceX من تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 9 مليارات دولار هذا العام عبر أعمال إطلاق الصواريخ وStarlink، مع توقع ارتفاع المبيعات إلى حوالي 15 مليار دولار في عام 2024. وتناقش الشركة أيضا طرحا عاما أوليا لـ Starlink أواخر عام 2024 محاولة للاستفادة من الطلب القوي على الاتصالات عبر الفضاء.

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