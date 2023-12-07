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إياتا تتوقع تسجيل 4 7 مليارات مسافر جوي حول العالم خلال 2024

12/7/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA أن يرتفع عدد المسافرين على متن الرحلات التجارية في العام المقبل ليصل إلى مستويات غير مسبوقة عند أربعة مليارات وسبعمائة مليون مسافر.
وتوقع الاتحاد أن تسجل شركات الطيران التجارية أرباحا بـ 25.7 مليار دولار العام المقبل ارتفاعا من 23.3 مليار دولار متوقعه هذا العام. وذكر أن قطاع الطيران نجح في العودة إلى الربحية هذا العام وتخطى بذلك الخسائر التي استمرت على مدى عامين بسبب انتشار جائحة كورونا.
واستغرقت صناعة الطيران 4 سنوات للعودة إلى ما كانت عليه قبل الوباء، هذا الأسبوع، من المتوقع أن تتجاوز سعة شركات الطيران العالمية أخيرا مستوياتها المقابلة لعام 2019، بناء على بيانات من شركة تحليلات الطيران Cirium.
وتمثل هذه اللحظة معلما رئيسيا في التعافي من تفشي فيروس كورونا، الذي ألقى بسوق السفر العالمي البالغ حجمه 1.17 تريليون دولار إلى أزمة وجودية غير مسبوقة، حيث أجبرت عمليات إغلاق الحدود الواسعة النطاق شركات الطيران على إيقاف أساطيلها، مما دفع الصناعة إلى حافة الانهيار.
وأدت الأزمات التي أعقبت ذلك، بدءا من عمليات إغلاق السفر وعمليات إنقاذ شركات الطيران، إلى عمليات إعادة الفتح المتقطعة التي توقفت بسبب سلالات كوفيد الجديدة، تركت القطاع ضعيفا ماليا ويعاني من نقص الموظفين. وبعد إعادة السفر مجددا في الصيف الماضي، لم تكن شركات الطيران والمطارات مستعدة، مما أدى إلى اضطرابات في الجدول الزمني وفوضى في المطارات.
ولكن برغم العودة إلى مستويات 2019 إلا أن الصناعة باتت أكثر صعوبة في كثير من النواحي، ولايزال السفر من وإلى الصين منخفضا، مما يبقي السوق الرئيسية إلى حد كبير على هامش الانتعاش. وتعاني شركات الطيران من اختناقات مستمرة في إمدادات الطائرات، وهو صداع من مخلفات الوباء. والمجال الجوي الروسي مغلق الآن أمام العديد من شركات الطيران الغربية، مما يزيد من مجموعة تحديات ما بعد الوباء.

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