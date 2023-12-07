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الوطني يحذر من الاستجابة لدعوات مجموعات الواتساب التي تحتوي على روابط مشبوهة

12/7/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كل الشرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
ويسلط «الوطني» الضوء في هذه الحملة على توعية العملاء من الطرق الملتوية التي يتبعها المحتالون لاختراق حساباتك المصرفية، وذلك من خلال دعوات مجموعات «الواتساب» التي تحتوي على روابط مشبوهة، وبمجرد النقر عليها تنقل المستخدم إلى صفحة وهمية عبر الإنترنت ثم تطلب إدخال رقم الهاتف ورمز التفعيل، بعدها سيصبح الواتساب الشخصي للمستخدم متاح أمام المحتالين، حيث يقومون بطلب المساعدة المالية من الأصدقاء والأهل والمجموعات المشترك فيها من خلال إرسال روابط دفع مباشرة، حيث يبدو لهم وكأنك من أرسلت لهم هذه الروابط.
ويحذر بنك الكويت الوطني من الاستجابة لمثل هذه الدعوات مع ضرورة عدم الضغط على الروابط المشبوهة والانضمام لدعوات ومجموعات غير موثوقة وعدم مشاركة أي معلومات شخصية مثل أرقام الحسابات المصرفية أو رمز التفعيل أو كلمات المرور أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) مع أي شخص، حتى لو كان معروفا لك ومسجلا على هاتفك، قبل التحقق من هويته بالاتصال المباشر.
ويكثف بنك الكويت الوطني من مشاركة المنشورات والأخبار ومقاطع الفيديو المصورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات التواصل وإعادة نشر رسائل الحملة وبنك الكويت المركزي في ذلك الصدد، حيث يشدد الوطني دائما على ضرورة عدم مشاركة أي معلومات مصرفية مع أي شخص، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك لن يطلب من عملائه مطلقا مشاركتهم أي معلومات. ويحرص «الوطني» دائما على نشر الثقافة المالية لدى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، إضافة إلى تسخير إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت. وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته، ودائما ما يستخدم كل قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك، وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة المرور لمرة واحدة. ويعد «الوطني» داعما وشريكا رئيسيا بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته أحد أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.
ويلتزم بنك الكويت الوطني باعتباره إحدى أكبر المؤسسات المالية في المنطقة بمسؤوليته المجتمعية تجاه المجتمعات التي يعمل بها، كما أن «الوطني» سباق دائما في أخذ زمام المبادرة لتقديم كافة سبل الدعم للحملات المهمة والاستراتيجية مثل حملة «لنكن على دراية» والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

MENAFN07122023000130011022ID1107558299

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