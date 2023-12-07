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218 مليار دولار التبادل التجاري بين الصين وروسيا في 11 شهرا

12/7/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات جمركية صينية صدرت أمس الخميس، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي وضعاه في عام 2019 قبل الموعد المحدد بعام. ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في أول 11 شهرا إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله ما يضمن أن يشهد عام 2023 ارتفاعا قياسيا جديدا في التجارة بينهما، واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
ويتضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعد شريان اقتصادي رئيسي بالنسبة لروسيا التي تخضع لعقوبات غربية في ظل حربها الدائرة مع أوكرانيا، وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر وحده لأعلى مستوى لها منذ فبراير 2022 عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا.
وأظهرت حسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات الجمارك، أن عمليات الشحن من الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 24% أي ما يعادل 10.3 مليارات دولار في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، مما يضاعف معدل النمو البالغ 17% في أكتوبر‭‭.

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