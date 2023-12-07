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بعد تجاوزها 40 ألف دولار ما المحطة التالية لسعر بيتكوين؟

12/7/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد قضاء معظم عام 2023 بالقرب من مستويات 30 ألف دولار، اخترقت عملة بيتكوين مستويات 40 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي وظل فوق هذا النطاق خلال معظم هذا الأسبوع. وتترقب السوق الآن المحطة التالية وهي الوصول إلى 50 ألف دولار. وكانت عملة بيتكوين تتحرك بسرعة أكبر وباستمرار لعدة أسابيع، حيث سجلت بشكل متكرر مستويات قياسية سنوية جديدة خلال عام 2023. وبعد بداية شهر نوفمبر بنحو 34 ألف دولار، بدأ شهر ديسمبر فوق 40 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022 وقد ارتفع بالفعل بنسبة 16% خلال هذا الشهر بالفعل حتى الآن. ويقول المحللون إن مستوى «المقاومة» Resistance التالي الذي يجب مراقبته يبلغ نحو 48 ألف دولار.
وقال روب جينسبيرغ، محلل الرسوم البيانية في «Wolfe Research»: «يبدو أن عملة بيتكوين تتجاوز كل مستوى مقاومة نحدده». «48 ألف دولار هو التالي في القائمة. ومع تحول الزخم إلى الجانب الإيجابي مرة أخرى، نشعر أن هذا المستوى لا يواجه سوى القليل من التحديات».
وحدد محللون آخرون مستويات مماثلة. يتطلع يوليوس دي كيمبينير، كبير المحللين الفنيين في StockCharts، أيضا لوصول بيتكوين إلى مستوى 48 ألف دولار. وقد وصفها ويل تامبلين، كبير المحللين في Fairlead Strategies، بأنها 48 ألفا و600 دولار، إذا تمكنت عملة بيتكوين من الإغلاق بنجاح فوق 42 ألفا و200 دولار لمدة أسبوعين على التوالي. واستمر سعر بيتكوين في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التفاؤل المحيط بالموافقة على صندوق بيتكوين متداول في البورصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من النضج وإضفاء الطابع المؤسسي على فئة الأصول المشفرة. على وجه التحديد، يتزايد التفاؤل في هذا الإطار، حيث يجتمع مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة مثل BlackRock.
وGrayscale مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي كانت ترفض طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين منذ 10 سنوات، وتنفيذ تعليقات الوكالة على الإيداعات المحدثة.
وبحسب تقرير لـ CNBC الأميركية، اطلعت عليه «العربية Business»، يقول جينسبيرغ «سواء كان الأمر يتعلق بالخلفية الكلية، أو إثارة صناديق الاستثمار المتداولة، أو التطورات الجيوسياسية، أو الخوف من تفويت الفرصة، أو حتى كل ما سبق، هناك ببساطة مستوى من الزخم يدفع هذه التحركات التي لم نشهدها منذ فترة».
وأضاف «لقد وصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها خلال 20 شهرا مقارنة بالأسهم الكبرى في السوق»، «نرى أن هذه النسبة سترتفع حتى نهاية العام، حيث تستمر شركات أسهم التكنولوجيا في التهدئة وتبقى العملات المشفرة ساخنة».
وتابع «سنراقب عن كثب مقدار القوة التي خلفها هذا الارتفاع»، «في الوقت الحاضر، يبدو أن هناك الكثير».

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