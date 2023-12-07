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بيتك رائد سوق في الكويت بـ 5 فئات

12/7/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صنفت مجلة يوروموني العالمية بيت التمويل الكويتي «بيتك»، رائد سوق (Market Leader) في 5 فئات تقديرا لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الإسلامي.
وتؤكد هذه التصنيفات المرموقة الممنوحة من قبل مجلة عالمية، ريادة «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي ونجاح نموذج أعماله وجودة خدماته وكفاءة استراتيجية التحول الرقمي، والدور المجتمعي، وكفاءة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وريادته في مختلف المجالات.
ويعتبر حصول «بيتك» على تصنيف «رائد سوق» وهو أعلى تصنيف على مستوى الكويت، تأكيدا عالميا جديدا بمكانته الرائدة وقوة علامته التجارية ومتانة وضعه المالي وقوة أدائه التشغيلي.
رائد الحلول الرقمية
وتعليقا على تصنيف «رائد سوق» في الحلول الرقمية، قال رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في «بيتك» هيثم التركيت ان هذا التصنيف هو انجاز جديد يضاف الى سجلات «بيتك»، ويؤكد تفوق «بيتك» في مبادرات التحول الرقمي وطرح الحلول الرقمية المبتكرة والسهلة التي تعزز من تجربة العميل المصرفية.
وأضاف أن التصنيف استند الى معايير وبيانات وتقييمات مستقلة وشاملة منها: نمو عدد المستخدمين لتطبيق «بيتك» على الموبايل، والإقبال على منصات «بيتك» الرقمية، وتمكين العملاء من الحصول على التمويل أونلاين، والايرادات المحققة من الخدمات المصرفية الرقمية، ومزايا وخصائص تطبيق الموبايل، والتعاون مع شركات الـ FinTech، والاستفادة من تكنولوجيا الروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى طرح حلول رقمية مبتكرة تحقق تطلعات العملاء.
وأكد التركيت ان منح «بيتك» تصنيف رائد سوق يضع مسؤوليات كبيرة على «بيتك» للمحافظة على زخمه في قيادة التحول الرقمي للصناعة المصرفية ومواصلة الابتكار في تقديم حلول فريدة من نوعها تضيف قيمة حقيقية لتجربة العميل المصرفية وتجعل التجربة المصرفية أسهل وأكثر أمانا ومتاحة على مدار الساعة.
رائد الخدمات المصرفية للشركات
من جهته، قال مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في «بيتك» يوسف المطوع ان حصول «بيتك» على تصنيف «رائد الخدمات المصرفية للشركات» على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية ما هو الا تقدير مستحق يعكس نجاح جهود «بيتك» في تمويل الشركات ودعمها وتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة لها وفق أعلى معايير الجودة.
وذكر أن «بيتك» يواصل الدور الاقتصادي والوطني للمساهمة في دعم جهود التنمية، وقيادة التمويل الإسلامي والمساهمة في طرح المنتجات والخدمات المبتكرة بما يعزز دور «بيتك» في تنفيذ الرؤى الاقتصادية، وتوفير الدعم للنمو والاستدامة بما يتمتع به من قدرة على تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز دور التمويل الأخضر، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأوضح المطوع أن «بيتك» نجح خلال 2023 بتوفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى على المستوى المحلى والإقليمي، حيث شارك خليجيا في صفقة تمويل مشترك بين عدة مصارف لصالح شركة السعودية للكهرباء ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 3.0 مليارات دولار (ما يعادل 918 مليون دينار)، كما شارك في صفقة تمويل مجمع لصالح شركة راس لفان للبتروكيماويات، ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 4.4 مليارات دولار(ما يعادل 1.3 مليار دينار) لغرض تمويل إنشاء وتطوير وتشغيل مشروع رأس لفان للبتروكيماويات في دولة قطر، كما شارك في صفقة تمويل مجمع لصالح شركة دبي لصناعات الطيران، وإجمالي قيمة الصفقة 1.6 مليار دولار(ما يعادل 490 مليون دينار)، وشارك في صفقة تمويل مجمع لصالح حكومة إمارة الشارقة بقيمة اجمالية تبلغ 600 مليون دولار(ما يعادل 184 مليون دينار)، وبالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شارك «بيتك» في صفقة تمويل مجمع لصالح حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة العامة للسلع التموينية مع تغطية معينة من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار والائتمان وتبلغ قيمة الصفقة 882 مليون دولار(ما يعادل 270 مليون دينار).
وقال المطوع إن «بيتك» عزز دوره في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، حيث يعتبر «بيتك» شريكا استراتيجيا للمجتمع، وقد حقق نموا في محفظته التمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بدأت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قصة نجاحها من خلال النمو مع الدعم التمويلي المقدم لها من «بيتك» حتى أصبحت هذه الشركات رائدة في قطاعها.
رائد المسؤولية الاجتماعية
بدوره، أشار نائب المدير العام للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، الى أنه انطلاقا من الجهود المبذولة في إطار المسؤولية المجتمعية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة وتشمل مكونات المجتمع بكافة شرائحه، واصل «بيتك» الدعم المستمر للمبادرات الهادفة إلى دعم قدرات المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الطلبة والخريجين ورعاية المتميزين والمبدعين، وإطلاق الحملات التوعوية والأنشطة الاجتماعية، وحماية البيئة، ودعم الممارسات المستدامة، الأمر الذي عزز مكانة «بيتك» الريادية في التنمية المجتمعية المستدامة.
وأضاف أن «بيتك» واصل دعمه للمبادرات المجتمعية الاستراتيجية والاغاثية داخل الكويت وخارجها، منوها بمبادرة تقديم مبلغ بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للمساهمة في الجهود الإغاثية لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، وتوفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الى جانب العديد من المبادرات الاستراتيجية الاخرى.
وقال: «إن فوز «بيتك» بتصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» لعام 2023 على مستوى الكويت للسنة الثانية على التوالي من «يوروموني» المرموقة عالميا، يؤكد أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، ويساهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»، ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية، الأمر الذي جعل «بيتك» مثالا يحتذى ونموذجا ومرجعا على مستوى السوق».
وأكد الرويح مواصلة جهود «بيتك» في حملة Keep it green لدعم المبادرات البيئية والمستدامة، منوها بأن مشاركة «بيتك» في قمة المناخ COP28 والمشاركة بعد فعاليات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تؤكد على أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة.
وأضاف ان مبادرة Keep it Green ساهمت بدعم جهود «بيتك» في تنفيذ استراتيجية الاستدامة والمحافظة على البيئة، منوها بتوقيع شراكات إستراتيجية مع جهات عدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدعم جهود الاستدامة في مختلف الأنشطة، وتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لدعم جهودها في الحملات البيئية والمستدامة المختلفة.
رائد الخدمات المصرفية الاستثمارية
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك» عبدالعزيز المرزوق، عن سعادته بفوز «بيتك كابيتال» بتصنيف رائد سوق في الخدمات المصرفية الاستثمارية، مبينا أن هذا الفوز جاء نتيجة نجاح منظومة بيت التمويل الكويتي في تقديم باقة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية الاستثمارية للعملاء. وأشار المرزوق الى ان «بيتك كابيتال» نجحت بتنفيذ صفقات عديدة في أسواق المال وأدوات الدين، والتمويلات المجمعة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، وإعادة هيكلة الديون، مبينا ان «بيتك كابيتال» تكرس فريقا من خبراء محليين وإقليميين متخصصين لتوفير الحلول المالية والاستراتيجية والتشغيلية لتعزيز إيرادات وأرباح العملاء.
وقال ان «بيتك كابيتال» أثبتت دورها الجوهري من خلال عملها كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب لصكوك الراجحي بقيمة مليار دولار، وصكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار، والإصدار الأول لشركة إير ليس البالغ 600 مليون دولار، وصكوك بنك أبوظبي الأول بقيمة 500 مليون دولار، والإصدار الأول لشركة تنمية طاقة عمان المملوكة للحكومة العمانية بقيمة مليار دولار، وإصدار أول صكوك لشركة محلية بالدينار الكويتي لشركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو بمبلغ 103.1 مليون دينار مع قيام «بيتك كابيتال» بدور وكيل الهيكلة الوحيد لهذا الإصدار.
ولفت المرزوق الى أن شركة «بيتك كابيتال» حصدت في عام 2023 نحو 10 جوائز مرموقة عن صفقات في مجالات مختلفة من مؤسسات مختلفة، كما نجحت «بيتك كابيتال» في زيادة رأسمال صندوق ريت (REIT) بتغطية 149% من أصل رأس المال المطلوب.
رائد التمويل الإسلامي
حصد «بيتك» تصنيف «رائد سوق» في التمويل الاسلامي تقديرا للمساهمات الكبيرة في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، ونمو محفظة التمويل وتحقيق ارباح مستدامة ونمو حجم الاصول وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال قنوات خدمة متطورة وفعالة. ويرسخ «بيتك» قيادته لصناعة الصيرفة الاسلامية من خلال انتشاره جغرافيا وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات التمويلية والمصرفية بما يعزز دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الاسلامي عبر تمويل العديد من المشاريع والمشاركة في صفقات كبيرة ذات طابع اقتصادي تنموي ومشاريع عملاقة ذات آثار ايجابية على المجتمعات العاملة فيها.
معايير التصنيف
جرت تصنيفات «رائد سوق» من يوروموني بالاستناد إلى تقييمات مستقلة ودراسات استقصائية واستطلاعات رأي لرواد الخدمات المالية في كل سوق في عدد من الفئات الرئيسية، الى جانب مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار، وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية. وتمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 26 سنة، وتجذب أكثر من 1200 مشاركة من مؤسسات مالية عالمية.

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