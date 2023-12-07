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ناقلات النفط القطاع النفطي حريص على الشفافية بتعامله مع الجهات الرقابية

12/7/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة ناقلات النفط الكويتية الملتقى الأول للعلاقات الحكومية والبرلمانية في القطاع النفطي تحت شعار «تواصلنا نجاحنا»، كان ذلك صباح أمس في مسرح الشركة بالمبنى الرئيسي، بمشاركة ممثلين من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة وجهاز متابعة أداء الحكومة.
وفي بداية الملتقى رحب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة الشيخ خالد الصباح، بالحضور مبينا أن الهدف من هذا الملتقى هو تعزيز الشراكة المستدامة مع الجهات الرقابية الثلاث ودعم قيم التواصل والتعاون مع الشركات النفطية وإبراز أهمية ودور الجهات الحكومية الرقابية، مؤكدا على السعي الدائم نحو تمكين جانب الوعي في القطاع النفطي بأهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجهات الحكومية الرقابية.
وأكد الصباح حرص القطاع النفطي على وجود الرقابة والشفافية في التعامل والرد على كل الأسئلة والاستفسارات من قبل الجهات الرقابية باحتراف وبما يتناسب مع ما يتم من عمل على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله أن يكون الملتقى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه، وبعد ذلك قام ممثلو الجهات الرقابية الثلاث بعرض توضيحي شامل يبين آلية عمل كل جهة وأهدافها.

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