27 6 مليار دينار حقوق مساهمي 142 شركة مدرجة



90 شركة مدرجة تتداول بأسعار أقل من قيمتها الدفترية.. و51 أخرى بقيمة أعلى 62 شركة تتداول بأسعار أقل من 100 فلس.. و80 أخرى تتداول بأعلى من قيمتها الاسمية

المحلل الماليكشفت بيانات رسمية أن اجمالي حقوق المساهمين لـ 142 شركة مدرجة في بورصة الكويت بلغ حوالي 27.6 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقابل اجمالي رأسمال لتلك الشركات بلغ 10.8 مليارات دينار، اي أن حقوق المساهمين تعادل 256% من اجمالي قيمة رؤوس اموال تلك الشركات.ويظهر تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال أول 6 أشهر من 2023 أن من ضمن الـ 142 شركة هناك 107 شركات تخطت حقوق مساهميها رأسمالها، إذ بلغ مجموع رؤوس اموالها 9.54 مليارات دينار، بينما بلغ اجمالي حقوق مساهميها 26.62 مليار دينار بقيادة بيت التمويل الذي بلغت حقوق مساهميه 5.22 مليارات دينار مقابل رأسماله الذي بلغ 1.476 مليار دينار، اي ما يعادل اضافة قدرها 3.74 مليارات دينار، يليه بنك الكويت الوطني بحقوق مساهمين مقدرة بنحو 3.75 مليارات دينار مقابل رأسماله الذي سجل 793 مليون دينار، اي ما يعادل اضافة قدرها 2.96 مليار دينار. وأيضا جاءت اجيليتي ومجموعة زين في المقدمة بحقوق مساهميها التي بلغت 1.777 مليار و1.245 مليار دينار، مقابل رأسمالهما الذي سجل 267.6 مليون و432.71 مليون دينار على التوالي.أما الشركات التي خسرت جزءا من رأسمالها وحقوق مساهميها فقد بلغ عددها 35 شركة مدرجة وبإجمالي خسارة من رؤوس اموالها بلغ 277.63 مليون دينار، أي ما يعادل خسارة نسبتها 23% من رؤوس أموالها التي بلغت 1.227 مليار دينار، بينما بلغت حقوق مساهميها 949.75 مليون دينار. وأظهر التحليل أن اسهم 90 شركة مدرجة في البورصة تتداول عند اسعار اقل من قيمتها الدفترية، بينما تتداول اسهم 51 شركة بأعلى من قيمتها الدفترية تتصدرها شركة طيران الجزيرة، حيث تتداول عند مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية (PVB Ratio) بنحو 8.67 مرات، ومن بعدها شركة ايفا للفنادق بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية 6.25 مرة وشركة بورصة الكويت بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية 5.46 مرات، وعربي قابضة بـ 4.02 مرات.يأتي ذلك فيما تتداول اسهم 62 شركة مدرجة في البورصة عند اسعار اقل من قيمتها الاسمية (100 فلس)، بينما تتداول اسهم 80 شركة بأعلى من قيمتها الاسمية، تتصدرها هيومن سوفت بسعر 3.034 دنانير للسهم، وخليج تأمين بـ 1.8 دينار، وشركة بورصة الكويت بسعر 1.660 دينار للسهم، و«طيران الجزيرة» و«كابلات» بـ 1.317 و1.285 دينار للسهم. ولجهة القيمة الدفترية للسهم للشركات المدرجة فتشير الارقام الى ان 33 شركة هبطت قيمتها الدفترية تحت قيمتها الاسمية، مما يدل على خسارة جزء كبير من رؤوس اموالها وأيضا احتياطاتها المالية والأرباح المحتفظ بها، بينما تخطت 109 شركات قيمتها الدفترية القيمة الاسمية للسهم (100 فلس).تتصدر شركة «اريد» الشركات المدرجة من حيث القيمة الدفترية للسهم التي بلغت 1.157 دينار، يليها كل من شركتي «كابلات» و«تمدين الاستثمارية» بقيمة دفترية 1.08 دينار و 970 فلس على التوالي.مؤشرات وأرقام للقيمة الدفترية للسهم13 شركة.. تتخطى 500 فلس.15 شركة.. تتراوح بين 300 و500 فلس.26 شركة.. تتراوح بين 200 و300 فلس.55 شركة.. تتراوح بين 100 و200 فلس.33 شركة.. قيمتها الدفترية اقل من 100 فلس.