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جي إف إتش تتخارج من محفظة سكن الطلاب الأولى في الولايات المتحدة

12/7/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة جي إف إتش المالية عن البيع والتخارج من المحفظة المتنوعة الأولى لسكن الطلاب في الولايات المتحدة مع تحقيق عائد إجمالي قدره 122% للمستثمرين في الصندوق خلال عامين. وقد تم الاستحواذ على المحفظة في سبتمبر 2021، وتتكون من أكثر من 1200 سرير ضمن اثنين من الأصول المجاورة لجامعة أركنساس وجامعة ولاية فلوريدا. خلال فترة الاحتفاظ، تمكنت الشركة التابعة لمجموعة جي إف إتش في الولايات المتحدة «ستيودنت كوارترز لإدارة الأصول»، المتخصصة في إدارة أصول سكن الطلاب، من إعادة تأهيل الأصول من خلال عدد من مبادرات القيمة المضافة التي أدت إلى زيادة صافي الدخل التشغيلي، وتمكين كل من الأصلين لتحقيق أداء يتماشى مع خطة العمل الأصلية، مع معدل إشغال لكل منهما بنسبة 100% ونمو بنسبة 40% تقريبا في صافي الربح التشغيلي خلال فترة الاحتفاظ البالغة عامين الذي يشمل توقيع عقد الإيجار الرئيسي مع جامعة أركنساس لشغل 40% من إجمالي مساحات الأسرة لمدة ثلاث سنوات أكاديمية الى جانب التحسينات التشغيلية الأخرى وتغيير العلامة التجارية للعقارات لتعزيز وضعها داخل السوق، جميع هذه المبادرات أدت إلى تحسين الدخل التشغيلي بحوالي 14% مقارنة بالتوقعات الأصلية.
تعليقا على ذلك، قال نائل مصطفى في جي إف إتش بارتنرز: يسعدنا أن نعلن عن تخارج ناجح آخر للمجموعة والمستثمرين، من خلال الاستفادة من الخبرة الوفيرة التي تتمتع بها شركتنا التابعة لسكن الطلاب في الولايات المتحدة «ستيودنت كوارترز» لإدارة الأصول، تمكنا من إضافة قيمة كبيرة لهذا الاستثمار خلال فترة احتفاظ قصيرة، وتحقيق أهدافنا وتهيئة المحفظة بشكل فعال للبيع في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، يؤكد هذا التخارج التزامنا المستمر بتحقيق أداء جيد لاستثماراتنا وقدرتنا المستمرة على جلب فرص فريدة مدرة للدخل إلى السوق في القطاعات منخفضة المخـاطر ذات الأداء الجيد وعبر مناطق جغرافية متعددة، حيث نتمتع بحضور قوي ومتنامي.

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