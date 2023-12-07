القطرية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى ينبع

MENAFN - Al-Anbaa) تفخر الخطوط الجوية القطرية، الحائزة العديد من الجوائز العالمية، بالإعلان عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استئناف رحلاتها المباشرة إلى مدينة ينبع يوم الأربعاء الماضي.

وتشغل الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلتين أسبوعيا، خلال يومي الأربعاء والأحد، إلى مدينة ينبع، الوجهة الثامنة لها في المملكة العربية السعودية، لتساهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين.

وقدم أفراد طاقم الضيافة لدى الناقلة القطرية للمسافرين على متن الرحلة الافتتاحية بطاقات قائمة الطعام الخاصة والتي صممت حصريا للاحتفاء بهذه المناسبة.

وفور وصولها مطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز الدولي، تم استقبال رحلة الناقلة القطرية QR1216 بأقواس المياه الترحيبية، احتفالا بإعادة الرحلات الجوية المباشرة بين مدينتي ينبع والدوحة.

من جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفتخر «القطرية» بالإعلان عن عودة مدينة ينبع، الوجهة الثامنة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، إلى شبكة وجهاتها المتنامية.

إن هذه الخطوة تساهم في تعزيز التزامنا تجاه تقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية التي تعد من الأسواق الرئيسية للخطوط الجوية القطرية، حيث يسعدنا أن نتيح المجال أمام المسافرين من مدينة ينبع لمواصلة رحلاتهم الجوية إلى أكثر من 170 وجهة عالمية على متن أسطول طائراتنا الحديث وعبر مقر عملياتنا الحائز عدة جوائز عالمية، مطار حمد الدولي.

ويساهم استئناف رحلات «القطرية» إلى مدينة ينبع في تسهيل رحلات العمل والسياحة، الأمر الذي سيعمل على توطيد الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، كما يعزز ذلك التزام الناقلة القطرية بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين من ست قارات لاستكشاف الوجهات الأكثر رواجا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتعد ينبع ثامن وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة، حيث تشغل الناقلة القطرية حاليا أكثر من 120 رحلة أسبوعيا إلى ثماني مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع.