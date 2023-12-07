«روساتوم»: مستقبل اقتصاد دول «بريكس+» مرتبط بجودة رأس المال البشري

شددت تاتيانا تيرنتييفا، نائب المدير العام لشؤون الأفراد في "روساتوم"، أمس، على الدور المحوري لرأس المال البشري والمهارات المستدامة في تشكيل مستقبل اقتصادات دول "بريكس+".

وأكدت تيرنتييفا، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 28" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن الإمكانات الكبيرة المتاحة في هذه الشراكة بين دول "بريكس +"، في حين تستعد روسيا لتولي رياسة تحالف بريكس+.

وتمثلت مشاركتها في تقديم الجزء الروسي من دراسة البريكس حول إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال الطاقة بفعالية.

وقالت تيرنتييفا: "في العام القادم، ستترأس بلادنا تحالف "بريكس +" في عام 2023، ولقد قمنا بتحقيق تقدم جيد معاً ورسمنا أهدافاً مشتركة للعمل عليها في عام 2024.

وأضافت: "أتوقع أن نحقق تقدماً في مشاريع حقيقية من خلال برامج التعليم المشتركة، وتبادل الخبرات، ودمج المعايير والمؤهلات المهنية، وبرامج تدريب المحترفين في التخصصات الحيوية الضرورية لانتقال الطاقة".

وأكدت تاتيانا تيرنتييفا خلال مشاركتها: "كمؤسسة روساتوم، أعلنا هذا العام عن إطلاق مشروع 'أوبنينسك تك'، وهو مجموعة علمية تعليمية تركز على التكنولوجيا النووية والتكنولوجيا ذات الصلة. شخصياً، أعتقد أن هذا المركز الدولي يمكن أن يصبح واحداً من المراكز التعليمية لتحالف بريكس جاذباً للشباب الموهوب للحصول على تعليم تطبيقي يمهد الطريق للتقدم".

وشددت المتحدثة أيضاً على أن "التقرير الذي تم تقديمه يعكس جوهر آراء مجموعتنا "بريكس" بشأن الدور الحاسم للمهارات الضرورية في تسريع انتقال الطاقة في بلداننا. يبرز أيضاً المجالات التي تتطلب تعاوناً أكثر وثقة وكيف يمكن لاقتصاداتنا أن تكمل بعضها البعض. نأمل أن تصبح هذه الأجندة جزءاً هاماً من رئاسة روسيا في العام المقبل وفي مسار الطاقة".

وشاركت في النقاش شخصيات رئيسية في قطاع الطاقة، من بينهم؛ د. زفاناني تيتوس ماتي، الرئيس التنفيذي لمعهد جنوب إفريقيا لتطوير الطاقة؛ وأليكسي كولابين، الرئيس التنفيذي بالمعهد الروسي للطاقة الذرية التابع لوزارة الطاقة الروسية؛ ومصطفى غوي، منسق برامج تنمية المهارات في مجال الطاقة الخضراء بمنظمة العمل الدولية، عضو في اللجنة الاستشارية لإعداد دراسة "بريكس" ومحمد أمين ناديريان، رئيس قسم الطاقة والاقتصاد والتنبؤ بمنتدى بلدان الصادرات للغاز (FSEG)؛ وسامح السيد، مدير البرامج لتطوير البرامج التعليمية في مجال الطاقة المتجددة، وكاترينا سالوجينا-سوروكوفايا، النائب الأول لرئيس شركة "بنك غازبروم".

كما شارك وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا، جويدي مانتاش، كضيف فخري في الجلسة.

وقد أكد المشاركون على أن انتقال الطاقة العادل يتطلب من بلدان "بريكس" التعامل بشكل استراتيجي مع مهمة ضمان "التحول الأخضر" لسوق العمل، وذلك لأن حصة الدول الأعضاء في "بريكس" في الاستهلاك والإنتاج العالمي للطاقة من المتوقع أن تصل إلى 41% بحلول عام 2040.

وفي الوقت الحالي، تمتلك الدول الأعضاء بالفعل أكبر قاعدة عمالية في العالم، بـ3.22 مليار شخص أو 41.13% من سكان العالم.

وأظهرت الدراسة التركيز على تحقيق التزامات تعزيز التوظيف لتحقيق التنمية المستدامة نفسه كمحور رئيسي، ويشمل ذلك تطوير المهارات للتعافي من جائحة COVID-19 وسياسات التوظيف التي تركز على المساواة بين الجنسين وحقوق العمال، كما هو موضح في إعلانات قادة دول "بريكس".

واعتبرت الدراسة أن فتح أفق المزيد من إمكانات النساء المحترفات والشباب عاملاً حاسماً في تشكيل سوق العمل في قطاع الطاقة بشكل أكثر استدامة وتوازناً.

وتشمل النتائج الرئيسية للدراسة حول مهارات انتقال الطاقة في سوق العمل:

. إن قطاع الطاقة في "بريكس" متنافس بالفعل من حيث الدخل: تتجاوز أجور أكثر من نصف الشركات المستطلعة في دول "بريكس" المستوى الإقليمي بنسبة 30٪.

. يشهد القطاع فجوات كبيرة في المهارات "الرقمية"، التي تعتبر حاسمة لانتقال الطاقة.

. يعتبر القطاع مغرياً للشباب: في نصف الشركات المستطلعة في دول "بريكس" تتراوح نسبة الموظفين دون سن 35 عاماً بين 25 و50٪، وفي 16٪ من الردود، تتجاوز 50٪.

. تظل مشكلة التوازن بين الجنسين في قطاع الطاقة قائمة: أعلنت أكثر من نصف الشركات أن أقل من 25٪ من المناصب القيادية يشغلها النساء.

. في المتوسط، تشارك أكثر من 40٪ من شركات الصناعة في "بريكس" بنشاط في العمل التوجيهي للمهن، بتنظيم فترات التدريب، والمنح الدراسية الشركاتية، وتقديم الدعم في التوظيف.

. تكملة خبرات دول "بريكس" في قطاع الطاقة: يمكن أن يؤدي تبادل الكوادر إلى تلبية حاجة الاتحاد للمتخصصين وتسريع الانتقال إلى توازن الطاقة الأكثر عدلاً واستجابة لمتطلبات المهام.

يشار إلى أن "انتقال الطاقة" هو تحول هيكلي لتوازن الطاقة العالمي، يتضمن تقليل حصة الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام مصادر الطاقة "الخضراء" والمستدامة للتعامل مع قضية المناخ.

ويتضمن ذلك اختراقات تكنولوجية في مجال كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتخزين، والهيدروجين، والتقاط الكربون، واللامركزية، والرقمنة.

يذكر أنه تم إطلاق كمنصة أبحاث الطاقة لدول البريكس في عام 2019 بمبادرة من روسيا، من خلال قرارات وزراء الطاقة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل التعاون بين الحكومات في مجال البحث وتبادل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار لتعزيز أمان الطاقة في دول "بريكس" وضمان الوصول الشامل إلى مصادر الطاقة الموثوقة والمستدامة والحديثة.

وتلعب السكرتارية الروسية للمنصة دوراً حيوياً كـ "نافذة واحدة" لتنظيم مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الطاقوي، من دعم المجالات الأولوية إلى تنسيق برامج التعليم للشباب.