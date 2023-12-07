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كفاكم نفاقا يا رجال

12/7/2023 8:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحدثت‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬السابقة‭ ‬عن‭ ‬السخاء‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الألقاب‭ ‬على‭ ‬‮«‬اللي‭ ‬يسوى‭ ‬واللي‭ ‬ما‭ ‬يسواش‮»‬،‭ ‬واستنكرت‭ ‬أن‭ ‬قنوات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬كثيرة‭ ‬استضافتني،‭ ‬بخلت‭ ‬علي‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬مُفكر‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬ظلت‭ ‬تضفيه‭ ‬بسخاء‭ ‬على‭ ‬أناس‭ ‬عقل‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ ‬عقل‭ ‬سخلة‭ (‬بيبي‭ ‬المعزة‭)‬،‭ ‬وتوقفت‭ ‬عند‭ ‬مجلة‭ ‬خليجية‭ ‬أساهم‭ ‬فيها‭ ‬بمقالات‭ ‬بصورة‭ ‬شبه‭ ‬منتظمة،‭ ‬أصدرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬ملفا‭ ‬عن‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬واستأنست‭ ‬بآراء‭ ‬من‭ ‬حسبتهم‭ ‬خبراء‭ ‬ومفكرين،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬شخص‭ ‬أعزب،‭ ‬وآخر‭ ‬تزوج‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬ولم‭ ‬تحاول‭ ‬معرفة‭ ‬شخص‭ ‬متزوج‭ ‬محترف‭ ‬ومزمن‭ ‬مثلي‭.‬

وعبت‭ ‬على‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬الرجال،‭ ‬أنهم‭ ‬يبدون‭ ‬تعاطفهم‭ ‬مع‭ ‬النساء،‭ ‬بتصوير‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ - ‬من‭ ‬طرف‭- ‬وحوش‭ ‬وأجلاف،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬73‭%‬،‭ ‬ورغم‭ ‬أنني‭ ‬ضد‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬بحق‭ ‬النساء،‭ ‬باللسان‭ ‬أو‭ ‬اليد،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬استنكر‭ ‬تمجيد‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرجال‭: ‬ما‭ ‬مقابل‭ ‬الجنس‭ ‬الناعم‭ / ‬اللطيف؟‭ ‬الخشن،‭ ‬والفظ‭ ‬أبو‭ ‬دم‭ ‬تقيل؟‭ ‬الأم‭ ‬مدرسة‭ ‬إذا‭ ‬أعددتها‭/ ‬أعددت‭ ‬شعبا‭ ‬طيب‭ ‬الأعراق‭!! ‬إذا‭ ‬أعدَّها‭ ‬من؟‭ ‬طبعا‭ ‬المقصود‭ ‬الرجل،‭ ‬وإلا‭ ‬لقال‭ ‬الشاعر‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أعدت‭ ‬نفسها‮»‬‭! ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬الشاعر‭ ‬شوقي‭ ‬ببيت‭ ‬شعر‭ - ‬ولو‭ ‬مكسور‭: ‬الأب‭ ‬جامعة‭ ‬إذا‭ ‬أعددتها‭/ ‬حكمت‭ ‬من‭ ‬الصومال‭ ‬للواق‭ ‬واق‭.‬

وإذا‭ ‬تبجحت‭ ‬امرأة‭ ‬بأنها‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬مليونيرا،‭ ‬فتأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مليارديرا‭ ‬قبل‭ ‬الزواج،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬رجل‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬كم‭ ‬كلفه‭ ‬الزواج،‭ ‬لأن‭ ‬الحبل‭ ‬على‭ ‬الجرار‭ ‬ويظل‭ ‬المسكين‭ ‬يدفع‭ ‬تكاليف‭ ‬الزواج‭ ‬إلى‭ ‬أقرب‭ ‬الأجلين‭: ‬الموت‭ ‬أو‭ ‬الطلاق،‭ ‬وتردد‭ ‬النساء‭ ‬مقولات‭ ‬كثيرة‭ ‬للحط‭ ‬من‭ ‬قدر‭ ‬الرجال،‭ ‬ومنها‭ ‬أن‭ ‬العقاب‭ ‬الرادع‭ ‬لمن‭ ‬تخطف‭ ‬زوج‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى،‭ ‬هو‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬به‭. ‬أو‭ ‬ما‭ ‬تناقلته‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬امرأة‭ ‬نشرت‭ ‬إعلانا‭ ‬مبوبا‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬مطلوب‭ ‬زوج‮»‬،‭ ‬فجاءتها‭ ‬مئات‭ ‬الرسائل‭ ‬المتشابهة‭ ‬النصوص‭: ‬خذي‭ ‬زوجي‭! ‬ولعل‭ ‬المرأة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬أنصفت‭ ‬الرجل‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬هي‭ ‬الممثلة‭ ‬الراحلة‭ ‬جاجا‭ (‬وليس‭ ‬زازا‭) ‬غابور،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬حصر‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تزوجت‭ ‬بهم،‭ ‬واعترفت‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ربة‭ ‬بيت‮»‬‭ ‬ممتازة،‭ ‬لأنها‭ ‬كلما‭ ‬طلقت‭ ‬رجلاً‭ ‬استولت‭ ‬على‭ ‬بيته،‭ ‬وأصبحت‭ ‬هي‭ ‬‮«‬ربته‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬مالكته،‭ ‬فالزواج‭ ‬عندها‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الطلاق‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمال‭.‬

ولا‭ ‬يعني‭ ‬دفاعي‭ ‬المستميت‭ ‬عن‭ ‬الرجل‭ ‬العربي‭ ‬الأبي‭ ‬أنه‭ ‬بلا‭ ‬عيوب،‭ ‬ولكن‭ ‬عيوبه‭ ‬بسيطة‭ ‬ومنها‭ ‬زوغان‭ ‬العين،‭ ‬فهو‭ ‬كمن‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬مطعم‭ ‬ويطلب‭ ‬الطبق‭ ‬الذي‭ ‬تشتهيه‭ ‬نفسه‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬ما‭ ‬أمام‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬طعام‭ ‬حتى‭ ‬يتمناه‭ ‬لنفسه‭ ‬ويعاف‭ ‬ما‭ ‬طلبه،‭ ‬ويعاب‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬العربي‭ ‬أنه‭ ‬ديكتاتور‭ ‬في‭ ‬بيته،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬ذنب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬حق‭ ‬مكتسب،‭ ‬فالديكتاتورية‭ ‬وقف‭ ‬على‭ ‬الرجال،‭ ‬يتدكتر‭ ‬عليهم‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬فيتدكترون‭ ‬على‭ ‬نسائهم‭ ‬وذريتهم،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬مجرد‭ ‬فشة‭ ‬خلق‭.‬

ولأن‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬اليوم‭ ‬سيثير‭ ‬غيظ‭ ‬النساء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬هدفت‭ ‬إليه،‭ ‬فإنني‭ ‬أختتم‭ ‬خواطري‭ ‬هذه‭ ‬بحكاية‭ ‬طريفة‭ ‬لزوج‭ ‬أمريكي،‭ ‬كان‭ ‬‮«‬يذاكر‮»‬‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ظهر‭ ‬زوجته،‭ ‬ولما‭ ‬قفشته‭ ‬استيقظ‭ ‬ضميره،‭ ‬فقرر‭ ‬أن‭ ‬يصطحبها‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬الدفء‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬علَّ‭ ‬ذلك‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدفئة‭ ‬العواطف‭ ‬بينهما،‭ ‬وسبق‭ ‬زوجته‭ ‬بيومين‭ ‬إلى‭ ‬المصيف‭ ‬لاستئجار‭ ‬وإعداد‭ ‬مسكن،‭ ‬وبعد‭ ‬إكمال‭ ‬المهمة،‭ ‬جلس‭ ‬ليكتب‭ ‬لها‭ ‬رسالة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬ولأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الحريص‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬والتراسل‭ ‬مع‭ ‬زوجته،‭ ‬فقد‭ ‬اكتشف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحتفظ‭ ‬بعنوان‭ ‬إيميلها،‭ ‬ثم‭ ‬وضع‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬العنوان‭ ‬الذي‭ ‬أسعفته‭ ‬به‭ ‬الذاكرة،‭ ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬العنوان‭ ‬الخطأ،‭ ‬ووصلت‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬امرأة‭ ‬عجوز‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬فقدت‭ ‬زوجها‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬قرأتها‭ ‬حتى‭ ‬أطلقت‭ ‬صرخة‭ ‬مدوية‭ ‬وسقطت‭ ‬جثة‭ ‬هامدة،‭ ‬واندفع‭ ‬ذووها‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬سقطت،‭ ‬ليجدوا‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬رسالة‭ ‬نصها‭: ‬زوجتي‭ ‬العزيزة،‭ ‬وصلت‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬وأعددت‭ ‬المكان‭ ‬لاستقبالك‭ ‬غدًا‭. ‬التوقيع‭ (‬زوجك‭ ‬العزيز‭)‬،‭ ‬وملاحظة‭ ‬أسفل‭ ‬التوقيع‭: ‬الحرارة‭ ‬هنا‭ ‬فوق‭ ‬ما‭ ‬تصورت‭!!!!‬

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