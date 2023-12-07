دروس مدفوعة الأجر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فالدرس‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة،‭ ‬فالتحضير‭ ‬الجيد،‭ ‬والتسلح‭ ‬بالصلابة‭ ‬الذهنية،‭ ‬وتقدير‭ ‬المنافس،‭ ‬وثقافة‭ ‬الفوز‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وغيره‭ ‬مفاهيم‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬فالمنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بالتاريخ‭ ‬والجغرافيا،‭ ‬ولكنها‭ ‬تحترم‭ ‬الرياضيات‭ ‬ولغة‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تترجم‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬في‭ ‬الميدان‭.‬

والمباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬هي‭ ‬انتصار‭ ‬النجماوية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي،‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬متى‭ ‬أراد‭ ‬النجماوية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬مع‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬‮«‬الدور‭ ‬السداسي‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬تحقق‭ ‬لأن‭ ‬العدو‭ ‬كان‭ ‬أمامهم‭ ‬والبحر‭ ‬ينتظرهم‭ ‬من‭ ‬خلفهم،‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬المستحق‭ ‬جاء‭ ‬ليعيد‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬كلمة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬بجد‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬لنا‭: ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭ ‬أي‭ ‬ضمان،‭ ‬بمعنى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‭ ‬وجائز،‭ ‬ولذا‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬كل‭ ‬صغيرة‭ ‬وكبيرة‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬ consider ‭ ‬ all ‭ ‬ factors ‭.‬

الدرس‭ ‬الثاني‭: ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬وأنصاره‭ ‬يمنون‭ ‬النفس‭ ‬إبان‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬حليف‭ ‬الأهلاوية،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الجمريين‭ ‬هم‭ ‬المستفيدون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الفوز،‭ ‬عندها‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يلتهموا‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬ليتأهلوا‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬ضمن‭ ‬الستة‭ ‬الأوائل،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬للجمريين،‭ ‬وهذا‭ ‬درس‭ ‬آخر‭ ‬علينا‭ ‬كرياضيين‭ ‬أن‭ ‬نفقهه،‭ ‬إذ‭ ‬عليك‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬بجهدك‭ ‬وعرقك‭ ‬وتعبك،‭ ‬ولا‭ ‬تنتظر‭ ‬الهدايا‭ ‬من‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يخذلوك‭.‬

الدرس‭ ‬الثالث‭: ‬مباراتا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والمحرق،‭ ‬والأهلي‭ ‬والنجمة،‭ ‬كان‭ ‬بمقدور‭ ‬الأخ‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬رئيس‭ ‬مسابقات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وبقية‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬المباراتين‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬بالتفاهم‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬أندية‭ ‬الدير‭ ‬والبسيتين‭ ‬وعالي‭ ‬والمعامير،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬المباراتين‭ ‬المعنيتين‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬نتائجهما‭ ‬أمور،‭ ‬إذ‭ ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬لو‭ ‬وصلت‭ ‬مباراتا‭ ‬الدير‭ ‬والبسيتين،‭ ‬والمعامير‭ ‬وعالي‭ ‬إلى‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل؟‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬هذا‭ ‬التأخير‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النفسانية‭ ‬سيقتل‭ ‬طموح‭ ‬وعزيمة‭ ‬ورغبة‭ ‬اللاعبين‭.‬

الدرس‭ ‬الرابع‭: ‬النصر‭ ‬والأهلي‭ ‬لديهما‭ ‬هم‭ ‬مشترك،‭ ‬فالأول‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬للفريق‭ ‬إلى‭ ‬النمسا‭ ‬لتدريب‭ ‬أحد‭ ‬أنديتها،‭ ‬بات‭ ‬كرسي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬شاغرا‭ ‬في‭ ‬النصر،‭ ‬وأيام‭ ‬قلائل‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬‮«‬السداسي‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬سفينة‭ ‬أن‭ ‬تبحر‭ ‬بدون‭ ‬قائد‭ ‬ماهر،‭ ‬وإلا‭ ‬مصيرها‭ ‬الغرق‭ ‬بمن‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬فيها‭.‬

أما‭ ‬الأهلي،‭ ‬فقد‭ ‬كشفت‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬حاجة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬ماركة‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬‮«‬يمه‭ ‬ارحميني‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬النسور‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منافسا‭ ‬شرسا،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬هدفا‭ ‬آخر‭ ‬فالتعويل‭ ‬على‭ ‬ابني‭ ‬النادي‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬العبار‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالحسين‭.‬