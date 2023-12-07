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نافذة فنية

12/7/2023 8:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ابنة‭ ‬مصطفى‭ ‬محمود‭ ‬ابي‭ ‬كان‭ ‬مطربا‭ ‬وعازفا‭: ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬معكم‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬اون‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المذيعة‭ ‬منى‭ ‬الشاذلي‭ ‬قالت‭ ‬ابنة‭ ‬المفكر‭ ‬والعالم‭ ‬المصري‭ ‬مصطفى‭ ‬محمود‭ ‬أن‭ ‬والدها‭ ‬امتهن‭ ‬العزف‭ ‬والغناء‭ ‬في‭ ‬بداياته‭ ‬وصوته‭ ‬حلو‭ ‬وعازف‭ ‬متمكن،‭ ‬وأضافت‭ ‬انه‭ ‬ناقد‭ ‬فني‭ ‬وقد‭ ‬انتقد‭ ‬لحنا‭ ‬لعبدالوهاب‭ ‬لنجاة‭ ‬الصغيرة‭ ‬وقد‭ ‬أعجب‭ ‬النقد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬مما‭ ‬جعلهما‭ ‬اصدقاء‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬الأفكار‭ ‬بينهما‭ ‬لاحقا‭... ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬محمود‭ ‬مفكر‭ ‬اسلامي‭ ‬مشهور‭ ‬ومزاولته‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬الأولى‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬صفاء‭ ‬ذهنه‭ ‬وتطور‭ ‬فكره‭.

احتفاليه‭ ‬بالغناء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭: ‬اعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الترفيه‭ ‬السعودية‭ ‬انها‭ ‬سوف‭ ‬تقيم‭ ‬ليلة‭ ‬للغناء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬صادف‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭... ‬تحية‭ ‬للرياض‭ ‬واما‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬فعليها‭ ‬أن‭ ‬تتفرج‭ ‬فقط‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬شعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬نحو‭ ‬الفن‭ ‬والفنانين‭ ‬في‭ ‬دولهم‭.‬

بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬بيومي‭ ‬فؤاد‭: ‬بدأت‭ ‬مقاطعة‭ ‬الممثل‭ ‬بيومي‭ ‬فؤاد‭ ‬تأتي‭ ‬ثمارها،‭ ‬فجاء‭ ‬فيلمه‭ (‬سنه‭ ‬اولى‭ ‬خطف‭) ‬بإيرادات‭ ‬ضعيفة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬عرضه‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬66‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ ‬فقط‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬انتقاده‭ ‬لزميله‭ ‬محمد‭ ‬سلام‭ ‬لانسحابه‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بسبب‭ ‬أحداث‭ ‬غزة‭... ‬هناك‭ ‬4‭ ‬افلام‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬بيومي‭ ‬فؤاد‭ ‬فهل‭ ‬سيكون‭ ‬مصيرها‭ ‬الفشل‭ ‬كذلك؟‭!‬،‭ ‬الأيام‭ ‬سوف‭ ‬تجيب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

أخبار‭ ‬فنيه‭ ‬ظريفة‭: ‬احتفل‭ ‬المطرب‭ ‬الشعبي‭ ‬حمو‭ ‬بيكا‭ ‬بمولودته‭ ‬الأولى،‭ ‬وظهرت‭ ‬زوجته‭ ‬لابسة‭ ‬3‭ ‬كيلو‭ ‬ذهب‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬كبيرة‭ ‬وغوايش‭ ‬وخواتم‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭. ‬وقد‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬المطرب‭ ‬عماد‭ ‬بعرور‭ ‬صاحب‭ ‬اغنية‭ ‬العنب‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬الشعبيين‭. ‬وقد‭ ‬تأخر‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬المطرب‭ ‬كروان‭ ‬مشاكل‭ ‬لكونه‭ ‬مسجونا‭ ‬بسبب‭ ‬فيديوهات‭ ‬مخلة‭ ‬بالآداب‭ ... ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الأخبار‭ ‬الفنية‭ ‬المنتشرة‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬المصري‭.‬

فرحة‭ ‬عارمة‭: ‬تلقت‭ ‬المذيعة‭ ‬والممثلة‭ ‬نجوى‭ ‬إبراهيم‭ ‬نتيجة‭ ‬الفحوصات‭ ‬بالفرحة‭ ‬بعد‭ ‬تأكد‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية،‭ ‬وقررت‭ ‬نجوى‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذهاب‭ ‬للعمرة‭ ‬لتشكر‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاشت‭ ‬أياما‭ ‬صعبة‭... ‬ربي‭ ‬يشفي‭ ‬كل‭ ‬مريض‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬فنان‭ ‬بلا‭ ‬كرامة‭ ‬ليس‭ ‬فناناً‭ ‬مهما‭ ‬نجح‭): ‬أصبح‭ ‬الموسيقار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬هو‭ ‬حلم‭ ‬كل‭ ‬المطربين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ألحانه‭. ‬وحاول‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬فناني‭ ‬فترة‭ ‬الاربعينات‭ ‬والخمسينيات،‭ ‬إلا‭ ‬اثنين‭ ‬رفضا‭ ‬فكرة‭ ‬طلب‭ ‬لحن‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬كارم‭ ‬محمود‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬أنا‭ ‬موجود‭ ‬به‭ ‬وبدونه،‭ ‬لكن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬كارم‭ ‬محمود‭ ‬يلحن‭ ‬لنفسه،‭ ‬ورد‭ ‬كارم‭ ‬بأن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬أوقف‭ ‬الحانه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الخمسينات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬عبدالحليم‭ ‬حافظ‭ ‬والاستثناء‭ ‬عنده‭ ‬الأصوات‭ ‬النسائية‭. ‬أما‭ ‬الحالة‭ ‬الغريبة‭ ‬فهو‭ ‬محمد‭ ‬قنديل‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬عنه‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬أنه‭ ‬أفضل‭ ‬صوت‭ ‬رجالي‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬يعتبر‭ ‬محمد‭ ‬قنديل‭ ‬مطربه‭ ‬المفضل‭ ‬وكان‭ ‬يطلبه‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬ويقول‭ (‬تعال‭ ‬يا‭ ‬قنديل‭ ‬غني‭ ‬لي‭)‬،‭ ‬ويذهب‭ ‬قنديل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يطلبه‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬له‭ ‬أعطني‭ ‬لحنا‭ ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬قنديل‭ ‬يستعين‭ ‬به‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬لضبط‭ ‬بعض‭ ‬القفلات‭ ‬الغنائية‭ ‬لمقدرته‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وقال‭ ‬قنديل‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬افرض‭ ‬نفسي‭ ‬على‭ ‬أحد‭. ‬وهكذا‭ ‬ضاعت‭ ‬أجمل‭ ‬فرصة‭ ‬لغناء‭ ‬أجمل‭ ‬صوتين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لألحان‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬وهما‭ ‬كارم‭ ‬محمود‭ ‬ومحمد‭ ‬قنديل‭ ‬بسبب‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بكرامتهما‭. ‬اعتقد‭ ‬بأن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬اكتفى‭ ‬بألحانه‭ ‬لعبدالحليم‭ ‬حافظ‭ ‬ضامنا‭ ‬نجاحها‭. ‬والحالة‭ ‬المستثناة‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬أخيه‭ ‬سعد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬فهو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لحن‭ ‬له‭ ‬كونه‭ ‬ابن‭ ‬أخيه‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬رجع‭ ‬الهوى‭ ‬تاني‭) ‬تأليف‭ ‬مصطفى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحان‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬غناء‭ ‬هدى‭ ‬سلطان

رجع‭ ‬الهوى‭ ‬تاني

اه‭ ‬من‭ ‬الهوى‭ ‬ياني

ازي‭ ‬رضيت‭ ‬بالهوان

وحن‭ ‬قلبي‭ ‬لقلبك

لا‭ ‬قالي‭ ‬ايه‭ ‬اللي‭ ‬كان

ولا‭ ‬باح‭ ‬لي‭ ‬مره‭ ‬بحبك

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