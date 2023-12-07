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الفساد الإسرائيلي .. واليوم العالمي

12/7/2023 8:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يوم‭ ‬غد‭ ‬الموافق‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬تحتفل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬ويتزامن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وتحمل‭ ‬مناسبة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬متحد‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‮»‬‭.‬

بالطبع‭ ‬ستقوم‭ ‬الدول‭ ‬بإصدار‭ ‬بياناتها‭ ‬وتقيم‭ ‬فعالياتها‭ ‬لبيان‭ ‬التأكيد‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وسيتم‭ ‬التطرق‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الفساد،‭ ‬وأهمية‭ ‬محاربته،‭ ‬وضرورة‭ ‬محاسبة‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬به،‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬والمقدرات‭.. ‬إلا‭ ‬فساد‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التطرق‭ ‬له‭ ‬والحديث‭ ‬عنه،‭ ‬وهو‭ ‬الفساد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الإجرامي‭ ‬ضد‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

ستتحدث‭ ‬هيئات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬عن‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وستعلن‭ ‬أرقاما‭ ‬وإحصائيات،‭ ‬وحتى‭ ‬أسماء‭ ‬دول‭ ‬وربما‭ ‬شخصيات،‭ ‬وستمارس‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬دور‭ ‬‮«‬الأستاذية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفساد،‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬والمخدرات‭ ‬والاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وفي‭ ‬المجال‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والديني‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬شؤون‭ ‬الحياة‭.. ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬الفساد‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬أتعرفون‭ ‬لماذا؟‭ ‬لأنهم‭ ‬ببساطة‭ ‬جدا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬الفساد‭ ‬الإجرامي‭ ‬ودعم‭ ‬القتل‭ ‬وتأييد‭ ‬كل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أخطر‭ ‬أنواع‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬ولن‭ ‬تتجرأ‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الفساد‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

تقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬منصاتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬وبياناتها‭ ‬الصادرة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ (‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭) ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أجيال،‭ ‬وهي‭ ‬تحديات‭ ‬تهدد‭ ‬ازدهار‭ ‬الناس‭ ‬واستقرارهم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ووباء‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬معظمها‭.‬

فللفساد‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬يتشابك‭ ‬تشابكا‭ ‬وثيقا‭ ‬مع‭ ‬الصراعات‭ ‬والاضطرابات‭ ‬مما‭ ‬يهدد‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ويقوض‭ ‬أسس‭ ‬المؤسسات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭. ‬ولا‭ ‬يتبع‭ ‬الفساد‭ ‬الصراع‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬كذلك‭ ‬أحد‭ ‬أسبابه‭ ‬الجذرية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬فهو‭ ‬بتقويضه‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬يغذي‭ ‬الصراعات‭ ‬ويعيق‭ ‬عمليات‭ ‬إحلال‭ ‬السلام،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يفاقم‭ ‬الفقر،‭ ‬ويسهل‭ ‬الاستخدام‭ ‬المُجّرم‭ ‬للموارد،‭ ‬وإتاحة‭ ‬التمويل‭ ‬للنزاع‭ ‬المسلح‭. ‬وإن‭ ‬منع‭ ‬الفساد‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وتقوية‭ ‬المؤسسات‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬إذا‭ ‬أريد‭ ‬تحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬المتوخاة‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ويُراد‭ ‬من‭ ‬احتفالية‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬كما‭ ‬تدعو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الصلة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬والتنمية‭.. ‬والغريب‭ ‬أنها‭ ‬تدعي‭ ‬أن‭ ‬التصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬حق‭ ‬للجميع‭ ‬ومسؤوليتهم،‭ ‬وأن‭ ‬التعاون‭ ‬والمشاركة‭ ‬هما‭ ‬ما‭ ‬يمكنا‭ ‬الأشخاص‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الأثر‭ ‬السلبي‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة‭. ‬

لذلك‭ ‬كله‭.. ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬فعلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬أن‭ ‬تسلط‭ ‬جهودها‭ ‬نحو‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭.. ‬وما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬فلا‭ ‬وصاية‭ ‬على‭ ‬الشعوب‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الدول‭.‬

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