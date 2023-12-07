رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري يخرج من السجن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفوجيموري‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬البلاد‭ ‬بقبضة‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬ولغاية‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬بارباديلو‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الشرقية‭ ‬للعاصمة‭ ‬ليما‭ ‬غداة‭ ‬قرار‭ ‬أصدرته‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬وأعادت‭ ‬فيه‭ ‬العمل‭ ‬بعفو‭ ‬رئاسي‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبطله‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭. ‬

وشاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬18‭:‬30‭ (‬11:30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬على‭ ‬متن‭ ‬شاحنة‭ ‬رمادية‭ ‬مرتدياً‭ ‬سترة‭ ‬سوداء‭ ‬وسروال‭ ‬جينز‭ ‬ويتنفّس‭ ‬بمساعدة‭ ‬أنبوب‭ ‬يصل‭ ‬بين‭ ‬أنفه‭ ‬وقارورة‭ ‬أوكسيجين‭ ‬حملتها‭ ‬ابنته‭. ‬

وشقّت‭ ‬الشاحنة‭ ‬طريقها‭ ‬ببطء‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬وسط‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬فوجيموري‭ ‬الذين‭ ‬جاءوا‭ ‬للترحيب‭ ‬به‭. ‬

وجلس‭ ‬فوجيموري‭ ‬في‭ ‬الشاحنة‭ ‬متوسّطاً‭ ‬ابنته‭ ‬كيكو‭ ‬التي‭ ‬ترشّحت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرّات‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لكنّها‭ ‬خسرتها‭ ‬كلّها‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬وابنه‭ ‬كينجي،‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭. ‬

ولطالما‭ ‬دعا‭ ‬الاخوان‭ ‬فوجيموري‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬والدهما‭. ‬وأدين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬بقتل‭ ‬25‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬مجزرتين‭ ‬ارتكبتهما‭ ‬وحدات‭ ‬كوماندوس‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ (‬1980-2000‭).‬

وفي‭ ‬2017‭ ‬حصل‭ ‬فوجيموري‭ ‬على‭ ‬عفو‭ ‬رئاسي‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬السجن،‭ ‬لكنّ‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬ما‭ ‬لبثت‭ ‬أن‭ ‬ألغت‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬وأعيد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬تالياً‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭. ‬