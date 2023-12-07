قتيلان وخمسة جرحى بإطلاق نار في مدرسة في روسيا

قتيلان وخمسة جرحى بإطلاق نار في مدرسة في روسيا
التاريخ
12/7/2023 8:15:53 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها في مدرسة في مدينة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية أمس الخميس ما أسفر عن مقتل تلميذة وإصابة خمسة آخرين وفق ما أعلن المحققون. وقال المحققون «أحضرت فتاة تبلغ 14 عاما بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة استخدمتها لإطلاق النار على رفاقها في الصف». ونتيجة لذلك «قُتلت تلميذة وأصيب خمسة تلاميذ قبل أن تنتحر» مطلقة النار. وأوضحت الشرطة أنه يجري البحث في «دوافع وظروف» المأساة. وكتب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز على تلغرام «وقعت مأساة مروعة اليوم في المدرسة رقم 5 في بريانسك. أحضرت تلميذة سلاحا ناريا معها إلى المدرسة». وأشار إلى أن جميع المصابين هم أطفال نقلوا إلى المستشفى. وفي حين كانت حوادث إطلاق النار المميتة نادرة جدا، خصوصا في المدارس، أصبحت أكثر تواترا في روسيا في السنوات الأخيرة، إلى درجة أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن استيائه معتبرا أنها ظاهرة مستوردة من الولايات المتحدة وتأثير ضار للعولمة، ما دفعه إلى تشديد القوانين المتعلقة بحمل السلاح.
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