Friday, 08 December 2023 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قتيلان وخمسة جرحى بإطلاق نار في مدرسة في روسيا

12/7/2023 8:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬مراهقة‭ ‬روسية‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬رفاقها‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بريانسك‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تلميذة‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المحققون‭. ‬وقال‭ ‬المحققون‭ ‬‮«‬أحضرت‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬بندقية‭ ‬متعددة‭ ‬الذخيرة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬استخدمتها‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬رفاقها‭ ‬في‭ ‬الصف‮»‬‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬‮«‬قُتلت‭ ‬تلميذة‭ ‬وأصيب‭ ‬خمسة‭ ‬تلاميذ‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتحر‮»‬‭ ‬مطلقة‭ ‬النار‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬‮«‬دوافع‭ ‬وظروف‮»‬‭ ‬المأساة‭. ‬وكتب‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوغوماز‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬وقعت‭ ‬مأساة‭ ‬مروعة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬بريانسك‭. ‬أحضرت‭ ‬تلميذة‭ ‬سلاحا‭ ‬ناريا‭ ‬معها‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المصابين‭ ‬هم‭ ‬أطفال‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬حوادث‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المميتة‭ ‬نادرة‭ ‬جدا،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬تواترا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬ظاهرة‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتأثير‭ ‬ضار‭ ‬للعولمة،‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭. ‬

MENAFN07122023000055011008ID1107558142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث