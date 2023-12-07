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نمور تهاجم رجلا حتى الموت بحديقة حيوانات في باكستان

12/7/2023 8:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أغلقت‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬أبوابها‭ ‬بعدما‭ ‬هاجمت‭ ‬نمور‭ ‬رجلا‭ ‬حتى‭ ‬الموت،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬اكتُشف‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬تنظيف‭ ‬روتينية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬الجثة‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬شيرباغ‭ ‬في‭ ‬باهاوالبور‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب‭ ‬بعدما‭ ‬اكتشف‭ ‬موظفون‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬النمور‭ ‬الثلاثة‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬حذاء‭ ‬في‭ ‬فمه‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬علي‭ ‬عثمان‭ ‬بخاري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬مغلقة‭ ‬الآن‭ ‬فيما‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬دخل‭ ‬بها‭ ‬الرجل‮»‬‭. ‬وتشير‭ ‬حالة‭ ‬الجثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متقدّم‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬بخاري‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ينشر‭ ‬تقرير‭ ‬التشريح‭ ‬لكن‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬من‭ ‬الحظيرة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ (‬الرجل‭) ‬كان‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬عندما‭ ‬هاجمته‭ ‬النمور‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬النمور‭ ‬من‭ ‬حظيرتها‭ ‬لمهاجمة‭ ‬الرجل،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قفز‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬بخاري‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬وجدنا‭ ‬ثغرة‭ ‬أمنية،‭ ‬سنعالجها‭. ‬وإذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر،‭ ‬سنعيّن‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬خاصين‮»‬‭. ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬الضحية‭ ‬ولم‭ ‬يتقدم‭ ‬أحد‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالجثة‭. ‬

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