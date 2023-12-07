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كريس هيمسوورث من ((البحر الأحمر)): فيلمي المقبل يُشارك به ((مجرمون سابقون))

12/7/2023 8:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحدث‭ ‬النجم‭ ‬الأسترالي‭ ‬كريس‭ ‬هيمسوورث‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ ‬الجديد‭ "‬ Furiosa ‭: ‬ A ‭ ‬ Mad ‭ ‬ Max ‭ ‬ Saga ‭" ‬الذي‭ ‬سيُطلق‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مايو،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ "‬مجرمين‭ ‬سابقين‭" ‬كممثلين‭ ‬مساعدين‭ ‬وفقًا‭ ‬لرغبة‭ ‬المخرج‭ ‬جورج‭ ‬ميلر‭. ‬هيمسوورث‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بها‭ ‬اختيار‭ ‬الممثلين،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬ميلر‭ ‬مقابلات‭ ‬معهم‭ ‬لسرد‭ ‬قصص‭ ‬حياتهم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬النص،‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬واقعية‭ ‬وعمقًا‭ ‬للأداء‭.‬

وفي‭ ‬الفيلم،‭ ‬يؤدي‭ ‬هيمسوورث‭ ‬دور‭ ‬القائد‭ ‬الحربي‭ "‬ديمينتوس‭" ‬الذي‭ ‬يختطف‭ "‬فيوريوسا‭"‬،‭ ‬وتدور‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المغامرات‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي‭. ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬صيف‭ ‬2022‭. ‬تصريحات‭ ‬هيمسوورث‭ ‬جاءت‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬السينمائي‭ ‬بجدة،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وأثر‭ ‬دور‭ ‬ميل‭ ‬جيبسون‭ ‬في‭ "‬ Mad ‭ ‬ Max ‭" ‬على‭ ‬الفنانين‭ ‬الأستراليين‭. ‬هيمسوورث‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬بداياته‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التمثيل‭ ‬وأثره‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مسلسلات‭ ‬أسترالية‭ ‬مشهورة،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭. ‬شدد‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مهرجانات‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬وتقديم‭ ‬منصة‭ ‬للمخرجين‭ ‬والممثلين‭.‬

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