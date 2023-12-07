كريس هيمسوورث من ((البحر الأحمر)): فيلمي المقبل يُشارك به ((مجرمون سابقون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحدث النجم الأسترالي كريس هيمسوورث عن فيلمه الجديد "
Furiosa :
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Mad
Max
Saga " الذي سيُطلق في 24 مايو، مشيراً إلى مشاركة "مجرمين سابقين" كممثلين مساعدين وفقًا لرغبة المخرج جورج ميلر. هيمسوورث أكد على الطريقة الفريدة التي تم بها اختيار الممثلين، حيث أجرى ميلر مقابلات معهم لسرد قصص حياتهم بدلاً من قراءة النص، ما أضفى واقعية وعمقًا للأداء.
وفي الفيلم، يؤدي هيمسوورث دور القائد الحربي "ديمينتوس" الذي يختطف "فيوريوسا"، وتدور الأحداث في إطار من المغامرات والخيال العلمي. تم تصوير الفيلم كاملاً في أستراليا صيف 2022. تصريحات هيمسوورث جاءت خلال جلسة حوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، حيث تحدث أيضاً عن تجربته في الفيلم وأثر دور ميل جيبسون في " Mad Max " على الفنانين الأستراليين. هيمسوورث تطرق إلى بداياته في عالم التمثيل وأثره فيه من خلال مشاركته في مسلسلات أسترالية مشهورة، معبرًا عن إعجابه بعدد من النجوم العالميين. شدد كذلك على أهمية مهرجانات الأفلام في دعم الأعمال السينمائية وتقديم منصة للمخرجين والممثلين.
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