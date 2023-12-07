كريس هيمسوورث من ((البحر الأحمر)): فيلمي المقبل يُشارك به ((مجرمون سابقون))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)FuriosaMadMaxSaga

وفي‭ ‬الفيلم،‭ ‬يؤدي‭ ‬هيمسوورث‭ ‬دور‭ ‬القائد‭ ‬الحربي‭ "‬ديمينتوس‭" ‬الذي‭ ‬يختطف‭ "‬فيوريوسا‭"‬،‭ ‬وتدور‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المغامرات‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي‭. ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬صيف‭ ‬2022‭. ‬تصريحات‭ ‬هيمسوورث‭ ‬جاءت‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬السينمائي‭ ‬بجدة،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وأثر‭ ‬دور‭ ‬ميل‭ ‬جيبسون‭ ‬في‭ "‬ Mad ‭ ‬ Max ‭" ‬على‭ ‬الفنانين‭ ‬الأستراليين‭. ‬هيمسوورث‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬بداياته‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التمثيل‭ ‬وأثره‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مسلسلات‭ ‬أسترالية‭ ‬مشهورة،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭. ‬شدد‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مهرجانات‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬وتقديم‭ ‬منصة‭ ‬للمخرجين‭ ‬والممثلين‭.‬