نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من مرض السرطان وتوجه رسالة إلى جمهورها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تتمتع‭ ‬إبراهيم‭ ‬بسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الإعلام‭ ‬والفن،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والتقديرات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية،‭ ‬كما‭ ‬قادت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الناجحة‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية،‭ ‬وتُعد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬إبراهيم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬السينما،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬فيلمًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬واستطاعت‭ ‬برنامجها‭ "‬صباح‭ ‬الخير‭" ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬ويكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭.‬