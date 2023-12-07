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نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من مرض السرطان وتوجه رسالة إلى جمهورها

12/7/2023 8:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬نجوى‭ ‬إبراهيم‭ ‬تعافيها‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬خلال‭ ‬برنامجها‭ "‬بيت‭ ‬العز‭" ‬وقدّمت‭ ‬شكرها‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬وجدته‭ ‬من‭ ‬محبيها‭ ‬وأصدقائها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬مرضها،‭ ‬كما‭ ‬قدّمت‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬لجمهورها‭ ‬وأكدت‭ ‬استعدادها‭ ‬للعودة‭ ‬بحياة‭ ‬جديدة‭ ‬معهم‭.‬

تتمتع‭ ‬إبراهيم‭ ‬بسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الإعلام‭ ‬والفن،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والتقديرات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية،‭ ‬كما‭ ‬قادت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الناجحة‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية،‭ ‬وتُعد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬إبراهيم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬السينما،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬فيلمًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬واستطاعت‭ ‬برنامجها‭ "‬صباح‭ ‬الخير‭" ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬ويكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭.‬

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