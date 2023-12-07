نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من مرض السرطان وتوجه رسالة إلى جمهورها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم تعافيها الكامل من مرض السرطان خلال برنامجها "بيت العز" وقدّمت شكرها للدعم الكبير الذي وجدته من محبيها وأصدقائها خلال فترة مرضها، كما قدّمت رسالة شكر لجمهورها وأكدت استعدادها للعودة بحياة جديدة معهم.
تتمتع إبراهيم بسيرة حافلة في عالم الإعلام والفن، حيث حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات الدولية والمحلية، كما قادت العديد من البرامج الناجحة والاجتماعية والثقافية، وتُعد من الشخصيات الإعلامية المؤثرة على مستوى العالم.
كما قدمت إبراهيم مجموعة من الأعمال الفنية البارزة في السينما، حيث شاركت في 12 فيلمًا من أهم الأعمال السينمائية في مصر، واستطاعت برنامجها "صباح الخير" وغيرها من البرامج أن يحظى بشعبية واسعة ويكون له تأثير كبير على الجمهور.
MENAFN07122023000055011008ID1107558139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.