لم يعد لدي حياة اجتماعية ولا أريد لفت الانتباه.. أنجلينا جولي تقرر الاعتزال قريبًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬صرحت‭ ‬النجمة‭ ‬أنجلينا‭ ‬جولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوارها‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ "‬ Wall ‭ ‬ Street ‭ ‬ Journal ‭" : "‬لو‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬بدايتي‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬لكنت‭ ‬اخترت‭ ‬عدم‭ ‬التمثيل،‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬فقط‭ ‬لأن‭ ‬هوليوود‭ ‬أصبح‭ ‬مكانًا‭ ‬غير‭ ‬صحيًا‭".‬

وأضافت‭ ‬أنجلينا‭: "‬في‭ ‬بدايتي‭ ‬كممثلة،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬أصرح‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬أشارك‭ ‬الجميع‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬أموري‭ ‬الخاصة‭".‬

وتابعت‭ ‬جولي‭ : "‬إن‭ ‬جسدي‭ ‬يتفاعل‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬التوتر‭ ‬ونسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬ترتفع‭ ‬وتنخفض‭. ‬لقد‭ ‬أصبت‭ ‬فجأة‭ ‬بشلل‭ ‬نصفي‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬طلاقي‭. ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لدي‭ ‬حياة‭ ‬اجتماعية‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭".‬

وأكملت‭ : "‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬مما‭ ‬حدث‭ ‬لي‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق،‭ ‬فقط‭ ‬فقدت‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬والسفر‭ ‬بحرية‭. ‬سأغادر‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬حين‭ ‬أكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬مكانًا‭ ‬سطحيًا‭ ‬وليس‭ ‬صحيًا‭ ‬وأسعى‭ ‬وراء‭ ‬الطبيعة‭". ‬وقد‭ ‬هاجمت‭ ‬شيلوه‭ ‬إبنة‭ ‬أنجلينا‭ ‬جولي‭ ‬وبراد‭ ‬بيت،‭ ‬والدتها‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬مرغمة‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬معها،‭ ‬ودافعت‭ ‬عن‭ ‬والدها‭ ‬براد‭ ‬بيت‭.‬

ووفقًا‭ ‬لتقارير‭ ‬صحفية‭ ‬فجرت‭ ‬شيلوه‭ ‬ابنة‭ ‬أنجلينا‭ ‬جولي‭ ‬مفاجأة‭ ‬وهاجمت‭ ‬والدتها‭ ‬لأنفصالها‭ ‬عن‭ ‬والدها،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتحمل‭ ‬قواعد‭ ‬التربية‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬عليها‭ ‬والدتها،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بالخروج،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬مرغمة‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬مع‭ ‬والدتها‭ ‬حتى‭ ‬تبلغ‭ ‬سن‭ ‬الـ18‭ ‬لأنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬وصاية‭ ‬أولادها‭.‬