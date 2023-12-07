لم يعد لدي حياة اجتماعية ولا أريد لفت الانتباه.. أنجلينا جولي تقرر الاعتزال قريبًا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي أنها تنوي الاعتزال قريبًا، وذلك بسب تدهور حالتها الصحية بعد انفصالها عن براد بيت .
حيث صرحت النجمة أنجلينا جولي من خلال حوارها مع مجلة " Wall Street Journal " : "لو كنت في بدايتي في 2023، لكنت اخترت عدم التمثيل، أو ربما التمثيل المسرحي فقط لأن هوليوود أصبح مكانًا غير صحيًا".
وأضافت أنجلينا: "في بدايتي كممثلة، لم يكن من الضروري أن أصرح بكل شيء في العلن أو أن أشارك الجميع بالكثير من أموري الخاصة".
وتابعت جولي : "إن جسدي يتفاعل بقوة مع التوتر ونسبة السكر في الدم ترتفع وتنخفض. لقد أصبت فجأة بشلل نصفي قبل ستة أشهر من طلاقي. ولم يعد لدي حياة اجتماعية لأنني لا أريد لفت الانتباه".
وأكملت : "هذا جزء مما حدث لي بعد الطلاق، فقط فقدت قدرتي على العيش والسفر بحرية. سأغادر لوس أنجلوس حين أكون قادرة على ذلك لأنه مكانًا سطحيًا وليس صحيًا وأسعى وراء الطبيعة". وقد هاجمت شيلوه إبنة أنجلينا جولي وبراد بيت، والدتها وأوضحت أنها مرغمة على الإقامة معها، ودافعت عن والدها براد بيت.
ووفقًا لتقارير صحفية فجرت شيلوه ابنة أنجلينا جولي مفاجأة وهاجمت والدتها لأنفصالها عن والدها، موضحة أنها لا تتحمل قواعد التربية التي تفرضها عليها والدتها، فهي لا تسمح لها بالخروج، مضيفة أنها مرغمة على الإقامة مع والدتها حتى تبلغ سن الـ18 لأنها حصلت على وصاية أولادها.
MENAFN07122023000055011008ID1107558138
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.