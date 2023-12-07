Friday, 08 December 2023 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلزام سيدة بإخلاء عقار طليقها الذي استحوذت عليه بالقوة

12/7/2023 8:15:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬سيدة‭ ‬بإخلاء‭ ‬عقار‭ ‬طليقها‭ ‬الذي‭ ‬استحوذت‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيرها‭ ‬الملحق‭ ‬الكائن‭ ‬به‭ ‬واستخدامها‭ ‬لمرافق‭ ‬العقار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إرادة‭ ‬صاحبه،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬ليست‭ ‬حاضنة‭ ‬أو‭ ‬يوجد‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المدعي‭ ‬أية‭ ‬منازعات‭ ‬حول‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬العقار‭ ‬أو‭ ‬تأسيسه‭ ‬وثبت‭ ‬ملكية‭ ‬المدعي‭ ‬للعقار‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬لإلزامها‭ ‬بإخلاء‭ ‬العقار‭ ‬لاستيلائه‭ ‬عليه‭ ‬بالغصب‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬جمعة‭ ‬عبار‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬متزوجا‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬انهما‭ ‬انفصلا‭ ‬فقامت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بالاستحواذ‭ ‬على‭ ‬عقار‭ ‬مملوك‭ ‬له‭ ‬ووضع‭ ‬يدها‭ ‬عليه‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬او‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وانتفعت‭ ‬به‭ ‬وأجرت‭ ‬بالملحق‭ ‬الكائن‭ ‬به‭ ‬واستخدمت‭ ‬مرافق‭ ‬العقار،‭ ‬حيث‭ ‬حرر‭ ‬صاحب‭ ‬العقار‭ ‬محضرا‭ ‬بالشرطة‭ ‬وطلب‭ ‬إخلاء‭ ‬العقار‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬رفضت‭ ‬واستمرت‭ ‬في‭ ‬حيازتها‭ ‬باسطة‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬دون‭ ‬إرادة‭ ‬المدعي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬ليست‭ ‬حاضنة‭ ‬او‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬مبرر‭ ‬يجعل‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬حيازتها،‭ ‬مقدما‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬منازعة‭ ‬قضائية‭ ‬بشأن‭ ‬حقها‭ ‬سواء‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬ثمن‭ ‬العقار‭ ‬أو‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬او‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬ترميمه‭ ‬أو‭ ‬تأثيثه‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المقرر‭ ‬من‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬لمالك‭ ‬الشيء‭ ‬أن‭ ‬يستعمله‭ ‬وأن‭ ‬يستغله‭ ‬ويتصرف‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬القانون،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬طالبا‭ ‬طرد‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لشغلها‭ ‬العقار‭ ‬ملكه‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬بينهما‭ ‬ووضعها‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬او‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وانتفاعها‭ ‬به،‭ ‬وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الثابت‭ ‬ملكية‭ ‬الأرض‭ ‬وعدم‭ ‬النزاع‭ ‬بشأنها‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وأن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬جاءت‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬كون‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬حاضنة‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬حكم‭ ‬بشأن‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬او‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬منازعات‭ ‬قضائية‭ ‬بشأن‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكينة‭ ‬أو‭ ‬تكلفتها‭ ‬او‭ ‬ترميمها‭ ‬او‭ ‬التأثيث‭.‬

فضلا‭ ‬عن‭ ‬إقرارها‭ ‬بالطلاق،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬وضع‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬بلا‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬او‭ ‬القانون‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بطرد‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬العقار‭ ‬المملوك‭ ‬للمدعي‭ ‬للغصب‭ ‬وإلزامها‭ ‬بالمصروفات‭.‬

MENAFN07122023000055011008ID1107558137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث