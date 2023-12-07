إلزام سيدة بإخلاء عقار طليقها الذي استحوذت عليه بالقوة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬جمعة‭ ‬عبار‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬متزوجا‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬انهما‭ ‬انفصلا‭ ‬فقامت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بالاستحواذ‭ ‬على‭ ‬عقار‭ ‬مملوك‭ ‬له‭ ‬ووضع‭ ‬يدها‭ ‬عليه‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬او‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وانتفعت‭ ‬به‭ ‬وأجرت‭ ‬بالملحق‭ ‬الكائن‭ ‬به‭ ‬واستخدمت‭ ‬مرافق‭ ‬العقار،‭ ‬حيث‭ ‬حرر‭ ‬صاحب‭ ‬العقار‭ ‬محضرا‭ ‬بالشرطة‭ ‬وطلب‭ ‬إخلاء‭ ‬العقار‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬رفضت‭ ‬واستمرت‭ ‬في‭ ‬حيازتها‭ ‬باسطة‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬دون‭ ‬إرادة‭ ‬المدعي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬ليست‭ ‬حاضنة‭ ‬او‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬مبرر‭ ‬يجعل‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬حيازتها،‭ ‬مقدما‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬منازعة‭ ‬قضائية‭ ‬بشأن‭ ‬حقها‭ ‬سواء‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬ثمن‭ ‬العقار‭ ‬أو‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬او‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬ترميمه‭ ‬أو‭ ‬تأثيثه‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المقرر‭ ‬من‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬لمالك‭ ‬الشيء‭ ‬أن‭ ‬يستعمله‭ ‬وأن‭ ‬يستغله‭ ‬ويتصرف‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬القانون،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬طالبا‭ ‬طرد‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لشغلها‭ ‬العقار‭ ‬ملكه‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬بينهما‭ ‬ووضعها‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬او‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وانتفاعها‭ ‬به،‭ ‬وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الثابت‭ ‬ملكية‭ ‬الأرض‭ ‬وعدم‭ ‬النزاع‭ ‬بشأنها‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وأن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬جاءت‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬كون‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬حاضنة‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬حكم‭ ‬بشأن‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬او‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬منازعات‭ ‬قضائية‭ ‬بشأن‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬الوحدة‭ ‬السكينة‭ ‬أو‭ ‬تكلفتها‭ ‬او‭ ‬ترميمها‭ ‬او‭ ‬التأثيث‭.‬

فضلا‭ ‬عن‭ ‬إقرارها‭ ‬بالطلاق،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬وضع‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬بلا‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬او‭ ‬القانون‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بطرد‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬العقار‭ ‬المملوك‭ ‬للمدعي‭ ‬للغصب‭ ‬وإلزامها‭ ‬بالمصروفات‭.‬