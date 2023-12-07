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بعد 6 سنوات على آخر زيارة له..مريض يرفع دعوى تعويض على طبيبة مدعيا أن تشخيصها خطأ

12/7/2023 8:15:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الاستئنافية‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬دعوى‭ ‬بحريني‭ ‬طالب‭ ‬بإلزام‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬شهير‭ ‬لعلاج‭ ‬الاسنان‭ ‬وطبيبة‭ ‬بالمركز،‭ ‬تعويضه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬مدعيا‭ ‬تعرضه‭ ‬لأضرار‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬جراء‭ ‬مضاعفات‭ ‬عملية‭ ‬اجراها‭ ‬في‭ ‬اسنانه،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬طبيبة‭ ‬المركز‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬اشتكى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المضاعفات‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬اخر‭ ‬متابعة‭ ‬لطبيبة‭ ‬المركز‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭.‬

وقالت‭ ‬محامية‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬عبير‭ ‬العنزي‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬زار‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬الأسنان‭ ‬وتم‭ ‬تشخيص‭ ‬حالته‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حالته‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الجراحات‭ ‬او‭ ‬التركيب،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ادعى‭ ‬تعرضه‭ ‬للغش‭ ‬والتدليس‭ ‬عبر‭ ‬تركيب‭ ‬مادة‭ ‬البورسلين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الزيركون‭ ‬وتعرضه‭ ‬لمضاعفات‭ ‬استدعت‭ ‬علاجه‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬أخرى،‭ ‬وتقدم‭ ‬بشكوى‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمهن‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬ضد‭ ‬المركز‭ ‬والطبيبة،‭ ‬ورفع‭ ‬دعواه‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬مطالبا‭ ‬بتعويض‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬رفضت‭ ‬الدعوى‭.‬

وقالت‭ ‬العنزي‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬استأنف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف،‭ ‬وطلب‭ ‬إحالة‭ ‬ملفه‭ ‬الطبي‭ ‬كاملا‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬الاستئنافية‭ ‬في‭ ‬نهرا‭ ‬لإثبات‭ ‬تعرضه‭ ‬للغش‭ ‬والتدليس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضع‭ ‬مادة‭ ‬البورسلين‭ ‬في‭ ‬تلبيس‭ ‬اسنانه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الزيركون‭ ‬المتفق‭ ‬عليه،‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬المضاعفات‭ ‬بسبب‭ ‬التشخيص‭ ‬الخاطئ،‭ ‬مطالبا‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬المطالب‭ ‬به،‭ ‬ومقدما‭ ‬تقارير‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬آخرين‭ ‬لإثبات‭ ‬صحة‭ ‬دعواه‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬اطلعت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬هيئة‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬والطبيبة‭ ‬اتخذا‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬وأن‭ ‬التقرير‭ ‬انتهى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ثبوت‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬المقدم‭ ‬للمدعي،‭ ‬وان‭ ‬الطبيبة‭ ‬بذلت‭ ‬العناية‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مسؤولية‭ ‬تقصيرية‭ ‬على‭ ‬الطبيبة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬أثبت‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تركيبها‭ ‬في‭ ‬فمه‭ ‬هي‭ ‬الزركون‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬ببروفة‭ ‬تركيب‭ ‬للزيركون‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬لديها‭ ‬ان‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يراجع‭ ‬الطبيبة‭ ‬المعالجة‭ ‬له‭ ‬لمدة‭ ‬تقارب‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬التركيب‭ ‬حتى‭ ‬رفع‭ ‬الشكوى‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬محاضر‭ ‬التحقيق‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الهيئة‭ ‬الفنية‭ ‬أن‭ ‬علاجه‭ ‬تم‭ ‬وفق‭ ‬الأسس‭ ‬الصحيحة‭ ‬لبروتوكولات‭ ‬العلاج‭ ‬بشأن‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬ووفق‭ ‬الأصول‭ ‬الطبية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬طلبه‭ ‬إعادة‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الاستئناف‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭.‬

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