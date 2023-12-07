فندق ((ذي كي)) يوقع مذكرة تفاهم مع ((نسمعكم)) لتعزيز التواصل مع الضيوف من فئة الصم والبكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬نسمعكم‭ ‬كوننا‭ ‬أول‭ ‬فندق‭ ‬يوقع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬معهم‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬الفريد‭. ‬يعكس‭ ‬دعمنا‭ ‬لهذا‭ ‬التطبيق‭ ‬اهتمامنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لجميع‭ ‬الضيوف‭ ‬وإنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومتاحة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬راهول‭ ‬بهالا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إنفيتا‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬أن‭ ‬خدمات‭ ‬نسمعكم‭ ‬مطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تقدّر‭ ‬عملاءها،‭ ‬وسيعمل‭ ‬تطبيق‭ ‬نسمعكم‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬تجارب‭ ‬رائعة‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يفضلون‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬أفضل‭ ‬لهم‭ ‬للتواصل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

تجسد‭ ‬شراكة‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬مع‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬الفندق‭ ‬التام‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لجميع‭ ‬ضيوفه‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتاحة‭ ‬أكثر‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‭. ‬