فندق ((ذي كي)) يوقع مذكرة تفاهم مع ((نسمعكم)) لتعزيز التواصل مع الضيوف من فئة الصم والبكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يسر فندق ذي كي أن يعلن توقيع مذكرة تفاهم مع تطبيق لغة الإشارة الابتكاري «نسمعكم». تم إطلاق هذا التطبيق من قبل شركة «إنفيتا»، الشركة الرائدة في توفير حلول خدمة العملاء، وهو مصمم خصيصًا لخدمة فئة الصم والبكم بهدف تسهيل تواصلهم مع بقية المجتمع. نظرًا إلى الاحتياجات والتحديات التي يواجهها الأفراد من فئة الصم والبكم في الاندماج مع باقي المجتمع بسبب الصعوبة في التواصل، يسعى فندق ذي كي إلى تقليص الفجوة في إمكانية الوصول وتوفير خدمات شاملة لضيوفه.
إن هذا التعاون الاستراتيجي يجسد التزام فندق ذي كي بتعزيز تجربة الضيوف ودعم الفندق المستمر للمجتمع والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وهذا يجعل فندق ذي كي أول فندق في مملكة البحرين يقدم هذه الخدمات المميزة ويضعه معيارًا جديدًا في مجال الضيافة.
حيث يسهم تطبيق «نسمعكم» في تسهيل التواصل الفعّال للضيوف ذوي الصعوبات في السمع والنطق ويضمن هذا تمكين كل ضيف بسهولة التواصل مع موظفي الفندق والوصول إلى خدمات الفندق والتمتع بها بطريقة سهلة ومتاحة.
في هذه المناسبة، صرّح حسين السماهيجي، المدير العام لفندق ذي كي: «نحن سعداء بالتعاون مع تطبيق نسمعكم كوننا أول فندق يوقع مذكرة تفاهم معهم لإطلاق هذا التطبيق الفريد. يعكس دعمنا لهذا التطبيق اهتمامنا في تقديم خدمات استثنائية لجميع الضيوف وإنشاء بيئة مريحة ومتاحة لأصحاب الهمم». من جانبه، قال راهول بهالا، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيتا: «تؤكد مذكرة التفاهم مع فندق ذي كي أن خدمات نسمعكم مطلوبة من قبل الشركات التي تقدّر عملاءها، وسيعمل تطبيق نسمعكم على خلق تجارب رائعة للعملاء الذين يفضلون لغة الإشارة وتوفير فرص أفضل لهم للتواصل والمشاركة في المجتمع».
تجسد شراكة فندق ذي كي مع «نسمعكم» التزام الفندق التام بمسؤوليته الاجتماعية تجاه كل فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم ودعمه المستمر في تقديم خدمات استثنائية لجميع ضيوفه مع ضمان خلق بيئة شاملة ومتاحة أكثر لأصحاب الهمم.
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