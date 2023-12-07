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فندق ((ذي كي)) يوقع مذكرة تفاهم مع ((نسمعكم)) لتعزيز التواصل مع الضيوف من فئة الصم والبكم

12/7/2023 8:15:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬الابتكاري‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭. ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفيتا‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لخدمة‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬والبكم‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬تواصلهم‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬المجتمع‭. ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الصم‭ ‬والبكم‭ ‬في‭ ‬الاندماج‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬المجتمع‭ ‬بسبب‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬التواصل،‭ ‬يسعى‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الفجوة‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬لضيوفه‭.
‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬يجسد‭ ‬التزام‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬بتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الضيوف‭ ‬ودعم‭ ‬الفندق‭ ‬المستمر‭ ‬للمجتمع‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭.
‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬أول‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يقدم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬المميزة‭ ‬ويضعه‭ ‬معيارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة‭.
‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬الفعّال‭ ‬للضيوف‭ ‬ذوي‭ ‬الصعوبات‭ ‬في‭ ‬السمع‭ ‬والنطق‭ ‬ويضمن‭ ‬هذا‭ ‬تمكين‭ ‬كل‭ ‬ضيف‭ ‬بسهولة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬موظفي‭ ‬الفندق‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الفندق‭ ‬والتمتع‭ ‬بها‭ ‬بطريقة‭ ‬سهلة‭ ‬ومتاحة‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬نسمعكم‭ ‬كوننا‭ ‬أول‭ ‬فندق‭ ‬يوقع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬معهم‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬الفريد‭. ‬يعكس‭ ‬دعمنا‭ ‬لهذا‭ ‬التطبيق‭ ‬اهتمامنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لجميع‭ ‬الضيوف‭ ‬وإنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومتاحة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬راهول‭ ‬بهالا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إنفيتا‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬أن‭ ‬خدمات‭ ‬نسمعكم‭ ‬مطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تقدّر‭ ‬عملاءها،‭ ‬وسيعمل‭ ‬تطبيق‭ ‬نسمعكم‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬تجارب‭ ‬رائعة‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يفضلون‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬أفضل‭ ‬لهم‭ ‬للتواصل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

تجسد‭ ‬شراكة‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬مع‭ ‬‮«‬نسمعكم‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬الفندق‭ ‬التام‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لجميع‭ ‬ضيوفه‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتاحة‭ ‬أكثر‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‭. ‬

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