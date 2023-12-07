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مناقصة لتنفيذ الخطة الانتقالية لوزارة الكهرباء بمليون و842 ألف دينار

12/7/2023 8:15:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬امس،‭ ‬مظاريف‭ ‬لـ20‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭.‬

وتنافست‭ ‬15‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬للاستعانة‭ ‬بقوى‭ ‬عاملة‭ ‬لتشغيل‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭. ‬وتقدمت‭ ‬مقاولات‭ ‬الازهار‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬واحدا‭ ‬و755‭ ‬ألفا‭ ‬و736‭ ‬دينارا‭.‬

وتتكون‭ ‬الخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬موظفين‭ ‬مدربين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الخدمة‭ ‬وفقًا‭ ‬لمتطلبات‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭. ‬ستكون‭ ‬عمليات‭ ‬محطة‭ ‬الخدمة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الشركة‭ ‬والمشرف‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬المبيعات‭ ‬بالمحطة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬لطلب‭ ‬اقتراح‭ ‬لشركاء‭ ‬استراتيجيين‭ ‬للتحالف‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬لإدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الخدمات‭ ‬التكميلية‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬خدمات‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ BAHRAIN ‭ ‬ PHARMACY ‭ & ‬ GENERAL ‭ ‬ STORE ‭ ‬ B ‭.‬ S ‭.‬ C ‭ ‬ CLOSED ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬185 , 400‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتقوم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتزويد‭ ‬بتأسيس‭ ‬استراتيجية‭ ‬أعمال‭ ‬وتسويق‭ ‬جديدة‭ ‬للانتقال‭ ‬من‭ ‬تأجير‭ ‬المرافق‭ ‬إلى‭ ‬مالكين‭ ‬متعددين‭ ‬للتحالف‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬استراتيجيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخيارات‭ ‬التالية‭: ‬التأجير‭ ‬الجماعي‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وينطبق‭ ‬عطاء‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬انواع‭ ‬الخدمات‭ ‬التالية‭: ‬وحدات‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬المركبة‭ ‬للمأكولات‭ ‬والمشروبات‭. ‬وحدات‭ ‬مطاعم‭ (‬تناول‭ ‬طعام‭). ‬وحدات‭ ‬المقاهي‭ ‬ووحدات‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭. ‬وخدمات‭ ‬العناية‭ ‬بالسيارات‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬غسيل‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع،‭ ‬وحدات‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬تقديم‭ ‬العطاء‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬نفس‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمة‭ ‬مثل‭ ‬نشاط‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬لمقدم‭ ‬العطاء‭. ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬العارض‭ ‬تحديد‭ ‬الخيار‭ ‬المالي‭ ‬المفضل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقديم‭ ‬العطاء‭ ‬لتشغل‭ ‬تلك‭ ‬المرافق‭ ‬وإدارتها‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬شركتان‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الانتقالية‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وإنشاء‭ ‬إدارة‭ ‬لمتابعة‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬أوليفر‭ ‬وايمان‭ ‬ليمتد‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬واحدا‭ ‬و842‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬دينار‭.‬

وتدعو‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬ EWA ‭) ‬الموردين‭ ‬المؤهلين‭ ‬لتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الخاصة‭ ‬بالهيئة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬وتشغيل‭ ‬مكتب‭ ‬لإدارة‭ ‬المشروع‭ (‬ PMO ‭). ‬وسيلعب‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬المشروع‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬المشروع،‭ ‬وضمان‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعال‭ ‬للمبادرات‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وتعظيم‭ ‬قيمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وفي‭ ‬دفع‭
‬التحول‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتطوير‭ ‬شارع‭ ‬33‭ (‬من‭ ‬شارع‭ ‬77‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬3325‭) ‬مجمع‭ ‬729‭ ‬و733‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ JAHECON ‭ ‬ W ‭.‬ L ‭.‬ L ‭ ‬باقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬338 , 159‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬

وتضم‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬33‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬رصف‭ ‬الأسفلت‭ ‬وتوفير‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭. ‬وتشمل‭ ‬الأعمال‭ ‬توفير‭ ‬أرصفة‭ ‬جانبية‭ ‬للمشاة،‭ ‬نظام‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬وأعمال‭ ‬الأسفلت‭. ‬وسيكون‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭
‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬77‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬3325‭.‬

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