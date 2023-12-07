مناقصة لتنفيذ الخطة الانتقالية لوزارة الكهرباء بمليون و842 ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، امس، مظاريف لـ20 مناقصة مطروحة من جهات مختلفة.
وتنافست 15 شركة في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات الخميس على مناقصة لشركة بابكو للتزويد للاستعانة بقوى عاملة لتشغيل محطات الوقود في شركة بابكو للتزويد. وتقدمت مقاولات الازهار بأقل العطاءات بقيمة تبلغ مليونا واحدا و755 ألفا و736 دينارا.
وتتكون الخدمات المطلوبة من توفير موظفين مدربين للعمل في محطة الخدمة وفقًا لمتطلبات شركة بابكو للتزويد. ستكون عمليات محطة الخدمة تحت إشراف 24 ساعة من ممثلي الشركة والمشرف الموجود في مكتب المبيعات بالمحطة.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتزويد لطلب اقتراح لشركاء استراتيجيين للتحالف مع شركة بابكو للتزويد لإدارة وتشغيل الخدمات التكميلية في محطات خدمات شركة بابكو للتزويد وتقدمت شركة BAHRAIN PHARMACY & GENERAL STORE B . S . C CLOSED بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 185 , 400 ألف دينار.
وتقوم شركة بابكو للتزويد بتأسيس استراتيجية أعمال وتسويق جديدة للانتقال من تأجير المرافق إلى مالكين متعددين للتحالف مع شركاء استراتيجيين من خلال الخيارات التالية: التأجير الجماعي التحالف الاستراتيجي، وينطبق عطاء الشراكة الاستراتيجية على انواع الخدمات التالية: وحدات الطلب من المركبة للمأكولات والمشروبات. وحدات مطاعم (تناول طعام). وحدات المقاهي ووحدات المحلات التجارية. وخدمات العناية بالسيارات (بما في ذلك غسيل السيارات في بعض المواقع، وحدات البيع بالتجزئة ويجب على مقدم العطاء تقديم العطاء على المرافق التي تندرج تحت نفس نطاق الخدمة مثل نشاط السجل التجاري لمقدم العطاء. ويجب على العارض تحديد الخيار المالي المفضل ومن ثم تقديم العطاء لتشغل تلك المرافق وإدارتها.
كما تنافست شركتان على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء لتوفير خدمات استشارية لتنفيذ الخطة الانتقالية لدى هيئة الكهرباء والماء وإنشاء إدارة لمتابعة الخطة الاستراتيجية للهيئة وتقدمت شركة أوليفر وايمان ليمتد بأقل العطاءات بقيمة تبلغ مليونا واحدا و842 ألفا و500 دينار.
وتدعو هيئة الكهرباء والماء ( EWA ) الموردين المؤهلين لتقديم مقترح للانتهاء من خطة التحول الخاصة بالهيئة، وإنشاء وتشغيل مكتب لإدارة المشروع ( PMO ). وسيلعب مكتب إدارة المشروع دورًا حاسمًا في تعزيز ممارسات إدارة المشروع، وضمان التنفيذ الفعال للمبادرات الإستراتيجية لهيئة الكهرباء والماء، وتعظيم قيمة الاستثمارات وفي دفع
التحول في هيئة الكهرباء والماء.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لتطوير شارع 33 (من شارع 77 إلى طريق 3325) مجمع 729 و733 وتقدمت شركة JAHECON W . L . L باقل العطاءات بقيمة تبلغ 338 , 159 ألف دينار.
وتضم أعمال المشروع تطوير شارع 33 على إعادة رصف الأسفلت وتوفير شبكة تصريف مياه الأمطار. وتشمل الأعمال توفير أرصفة جانبية للمشاة، نظام صرف صحي وأعمال الأسفلت. وسيكون نطاق العمل
للمشروع من شارع 77 إلى طريق 3325.
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