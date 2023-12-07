وزير الصناعة والتجارة: دور بارز لـ((بحريننا)) في تأصيل قيم الانتماء الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالعميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي،‭ ‬حيث‭ ‬نوّه‭ ‬الوزير‭ ‬بالحرص‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬آليات‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تُعلّي‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬للوطن،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬النهوض‭ ‬بمسيرة‭ ‬زاخرة‭ ‬للمملكة‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إلى‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنفّذها‭ ‬الوزارة‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬ومنها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬لهم‭ ‬بصمة‮»‬،‭ ‬ومبادرة‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬ومبادرة‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬ودعم‭ ‬الابتكار‮»‬،‭ ‬ومبادرة‭ ‬تنظيم‭ ‬مراجعة‭ ‬الأسماء‭ ‬التجارية‭ ‬وتنظيم‭ ‬منح‭ ‬الأسماء‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬للتأكّد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مخالفاتها‭ ‬للقيم‭ ‬والأعراف‭ ‬البحرينية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الأصيلة‭ ‬لأبناء‭ ‬البحرين،‭ ‬وتصب‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وقيم‭ ‬الولاء‭ ‬والتسامح‭ ‬والاعتدال،‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالطابع‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬كمكون‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الشخصية‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكّد‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬أنّ‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مخرجات‭ ‬الخطة‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬حصيلة‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬وجميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬لمضامين‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ (‬بحريننا‭).‬