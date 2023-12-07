وزير الصناعة والتجارة: دور بارز لـ((بحريننا)) في تأصيل قيم الانتماء الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور البارز للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، في تأصيل قيم الانتماء الوطني ضمن إطار الشراكة المجتمعية، مشيداً بما حققته الخطة من مبادرات تجسد قيم الولاء والمواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية وبما يصب نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة بالعميد محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، حيث نوّه الوزير بالحرص الدائم على توطيد آليات التنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي من أجل تنفيذ المزيد من المبادرات التي تُعلّي من قيم الولاء والانتماء للوطن، في سبيل النهوض بمسيرة زاخرة للمملكة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى البرامج والمبادرات التي تنفّذها الوزارة ضمن مبادرات الخطة الوطنية (بحريننا)، ومنها برنامج «لهم بصمة»، ومبادرة «صنع في البحرين»، ومبادرة «تعزيز الملكية الفكرية ودعم الابتكار»، ومبادرة تنظيم مراجعة الأسماء التجارية وتنظيم منح الأسماء التجارية بشكل دوري للتأكّد من عدم مخالفاتها للقيم والأعراف البحرينية، وغيرها من المبادرات التي تندرج ضمن أهداف الخطة الوطنية وتؤكد ضرورة الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء البحرين، وتصب نحو ترسيخ أسس ومبادئ الهوية الوطنية وقيم الولاء والتسامح والاعتدال، والاعتزاز بالطابع العربي والإسلامي كمكون رئيسي في الشخصية البحرينية.
من جانبه، أكّد العميد محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، أنّ الدعم الذي يوليه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية، أسهم في إثراء مخرجات الخطة والتي هي حصيلة الشراكة القائمة بين المكتب التنفيذي للخطة وجميع مؤسسات القطاعين العام والخاص، معرباً عن تقديره لجهود وزارة الصناعة والتجارة في مواصلة تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة لمضامين الخطة الوطنية (بحريننا).
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