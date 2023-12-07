مسؤول أميركي: لم نعط موعداً نهائيا لإنهاء الحرب على غزة

مسؤول أميركي: لم نعط موعداً نهائيا لإنهاء الحرب على غزة
التاريخ
12/7/2023 8:12:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن واشنطن لم تعط موعدا نهائيا محددا للاحتلال لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الإدارة الأميركية تعتقد بأن هناك العديد من الأهداف العسكرية التي لا تزال موجودة بجنوب غزة.
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