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مسؤول أميركي: لم نعط موعداً نهائيا لإنهاء الحرب على غزة

12/7/2023 8:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن واشنطن لم تعط موعدا نهائيا محددا للاحتلال لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة.


وأضاف المسؤول الأميركي أن الإدارة الأميركية تعتقد بأن هناك العديد من الأهداف العسكرية التي لا تزال موجودة بجنوب غزة.


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