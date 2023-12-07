الجامعة العربية تدعو إلى تقديم الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت جامعة الدول العربية إلى تقديم الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية، وتوفير الدعم الإنساني والرعاية الصحية والنفسية للأطفال والنساء والشباب الذين يعانون جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، الذي يُعد جريمة حرب وتطهيراً عرقياً.
وطالبت في بيان اليوم بمناسبة” اليوم العربي للأسرة”الذي يصادف السابع من ديسمبر من كل عام، بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
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