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الجامعة العربية تدعو إلى تقديم الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية

12/7/2023 8:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت جامعة الدول العربية إلى تقديم الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية، وتوفير الدعم الإنساني والرعاية الصحية والنفسية للأطفال والنساء والشباب الذين يعانون جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، الذي يُعد جريمة حرب وتطهيراً عرقياً.
وطالبت في بيان اليوم بمناسبة” اليوم العربي للأسرة”الذي يصادف السابع من ديسمبر من كل عام، بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

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