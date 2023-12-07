شهيدان برصاص قناصة جيش الاحتلال في بيت لاهيا
التاريخ
12/7/2023 8:12:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم، برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، داخل مدرسة تؤوي نازحين، في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، نقلت خبر استشهاد 40 فلسطينياً في غزة، اثر قصف إسرائيلي، استهدف منزلين، لعائلتي الهنا والترك في شارع الثلاثيني شرقي مدينة غزة.
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