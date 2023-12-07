Friday, 08 December 2023 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهيدان برصاص قناصة جيش الاحتلال في بيت لاهيا

12/7/2023 8:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم، برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي، داخل مدرسة تؤوي نازحين، في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.


وكانت وسائل إعلام فلسطينية، نقلت خبر استشهاد 40 فلسطينياً في غزة، اثر قصف إسرائيلي، استهدف منزلين، لعائلتي الهنا والترك في شارع الثلاثيني شرقي مدينة غزة.


MENAFN07122023000208011052ID1107558119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث