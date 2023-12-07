قصف مدفعي عنيف شرق مدينة غزة
التاريخ
12/7/2023 8:12:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية تقصف بعشرات القذائف أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية والتفاح والدرج شرق مدينة غزة.
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