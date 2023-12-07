وقفة احتجاجية بريطانية لإغلاق مداخل شركات تصدر الأسلحة للاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت نقابات عمالية في بريطانيا وقفات احتجاجية تنديدا بالدعم الذي تقدمه شركات أسلحة للاحتلال، والذي تستخدمه في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
وشهد محيط مجمع "إل3 هاريس" (L3 HARRIS) لصناعة الذخيرة دقيقة التوجيه بمدينة برايتون جنوب بريطانيا، وقفة احتجاجية دعت إليها نقابات عمالية، لإغلاق مداخل 4 شركات كبرى لتصنيع الأسلحة، التي تسهم في تصديرها للاحتلال.
وتأتي الوقفة تلبية لدعوات نقابات عمالية فلسطينية، وجهتها لعمال العالم بالتضامن من أجل وقف تصدير السلاح وإجبارها على وقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
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