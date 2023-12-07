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وقفة احتجاجية بريطانية لإغلاق مداخل شركات تصدر الأسلحة للاحتلال

12/7/2023 8:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت نقابات عمالية في بريطانيا وقفات احتجاجية تنديدا بالدعم الذي تقدمه شركات أسلحة للاحتلال، والذي تستخدمه في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
وشهد محيط مجمع "إل3 هاريس" (L3 HARRIS) لصناعة الذخيرة دقيقة التوجيه بمدينة برايتون جنوب بريطانيا، وقفة احتجاجية دعت إليها نقابات عمالية، لإغلاق مداخل 4 شركات كبرى لتصنيع الأسلحة، التي تسهم في تصديرها للاحتلال.
وتأتي الوقفة تلبية لدعوات نقابات عمالية فلسطينية، وجهتها لعمال العالم بالتضامن من أجل وقف تصدير السلاح وإجبارها على وقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.




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