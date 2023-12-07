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سرايا القدس: استشهاد اثنين من مقاتلينا في جنوب لبنان

12/7/2023 8:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد اثنين من مقاتليها أثناء أدائهم واجبهم القتالي عند حدود فلسطين في جنوب لبنان.


وقالت إن الشهيدين هما:
محــــــــــمد أحمــــد صالح ( 31 عام ) أبو صالح.
مـــــــــــــا لك أحمــــد عمر ( 27 ) أبو حسيــــــن.


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