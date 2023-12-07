سرايا القدس: استشهاد اثنين من مقاتلينا في جنوب لبنان
التاريخ
12/7/2023 8:12:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد اثنين من مقاتليها أثناء أدائهم واجبهم القتالي عند حدود فلسطين في جنوب لبنان.
وقالت إن الشهيدين هما:
محــــــــــمد أحمــــد صالح ( 31 عام ) أبو صالح.
مـــــــــــــا لك أحمــــد عمر ( 27 ) أبو حسيــــــن.
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