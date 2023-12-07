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خبير أمن سيبراني يوضح حول العلاقة بين غياب أبو عبيدة والمسيرات البريطانية - فيديو

12/7/2023 8:12:04 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اثار غياب الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، منذ نحو 14 يوما عن الظهور الإعلامي، تساؤلات المتابعين، حيث بدأ بعضهم بالتكهن بأن المسيرات البريطانية التي تحمل أجهزة تجسس حساسة لها علاقة بغياب أبو عبيدة.


خبير الأمن السيبراني رائد سمور، قال إن الحديث عن علاقة بين الطائرات الدرون البريطانية، وأنها تحمل ميزة ذكية من خلال الوصول إلى نبرة الصوت وتحديد موقعه، ليس له علاقة بغياب أبو عبيدة على الإطلاق.


وأكد سمور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الربط بين غياب أبو عبيدة والطائرات البريطانية غير منطقي وغير علمي، لأن طائرات الدرون البريطانية تطير على ارتفاعات عالية جدا بنحو 13 ألف متر خوفا من إسقاطها.

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