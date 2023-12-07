تطورات اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة ودخوله شهره الثالث، دارت معارك شرسة في عدة محاور للقتال في القطاع، كثفت خلالها المقاومة الفلسطينية هجماتها على قوات الاحتلال، فيما حاصرت هذه القوات واستهدفت مدنيين، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتزايد المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، وسط تحذيرات من خطر المجاعة والأوبئة في صفوف النازحين.



عمليات القسام

وأكدت كتائب القسام خوض معارك ضارية على كل محاور توغل قوات الاحتلال في قطاع غزة وخصوصا في خان يونس، وقالت إن مقاتلي الكتائب دمروا 135 آلية خلال الساعات 72 الماضية وقصفوا بالصواريخ مقر غرفة القيادة الميدانية للجيش الإسرائيلي في محور جنوب مدينة غزة.



واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل نجل عضو مجلس الحرب غابي إيزنكوت وثلاثة ضباط آخرين ما يرفع عدد قتلاه إلى 92 منذ بداية العملية البرية في غزة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأصيب نحو 100 جندي إسرائيلي إصابات بالغة الخطورة في أعينهم خلال المعارك في غزة، وإن 15% منهم أصيبوا بعمى جزئي أو كلي، بسبب انفجارات أو تطاير شظايا وإطلاق نار.



حصيلة جديدة من الشهداء

وكثفت قوات الاحتلال غاراتها الجوية وقصفها المدفعي شمال القطاع في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وامتد إلى حي الشجاعية في مدينة غزة وصولا إلى خان يونس في الجنوب وكذلك منطقة رفح، ما تسبب في ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 17 ألفا بينهم 350 خلال الساعات 24 الماضية ، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.



استشهاد نازحين واعتقال المئات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية أحرقت منازل في بيت لاهيا واستهدفت مدنيين يرفعون الرايات البيضاء.



وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع إسرائيلية وفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت نازحين يقيمون في مركز إيواء في غزة وجردتهم من ملابسهم أمام الكاميرات.



معاناة إنسانية

وحذرت وزارة الصحة في غزة من خطر المجاعة والأوبئة في صفوف النازحين، وقالت الأمم المتحدة إن الفلسطينيين يُدفعون للتوجه إلى جنوب غزة لكنهم لا يجدون مناطق آمنة، في حين قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الأرقام لا تعكس مدى وحجم المأساة التي يعيشها سكان غزة.

واتهمت منظمة أوكسفام الدولية "إسرائيل" بتنفيذ حملة عقاب جماعي بغزة، وأكدت أن ما يسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها داخل غزة غير محمية ولا موثوقة، ولا يمكن الوصول إليها.

بدورها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الشروط المطلوبة لتقديم المساعدات في قطاع غزة غير موجودة، مؤكدة أن كافة الملاجئ مكتظة والمساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة.

تطورات الضفة الغربية

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات في نابلس وطولكرم وبيت لحم، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، بينما أعلنت كتيبة طولكرم إصابة جنديين إسرائيليين.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت إلى أكثر من 3670 معتقلا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الجبهة اللبنانية

وقال حزب الله إنه قصف 10 مواقع إسرائيلية بينها ثكنة زرعيت وموقع الراهب العسكري؛ وهو ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين، في حين قال جيش الاحتلال إنه استهدف بنى تحتية ومواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

في المقابل، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بتحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس في حال اختار خوض حرب شاملة ضد إسرائيل، وفق تعبيره.

غزة والسلطة الفلسطينية

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية أن فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.



من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وينبغي منحها القدرة على حكم الضفة الغربية وقطاع غزة.

تدمير الأنفاق

ونقل موقع بلومبيرغ عن ضابط في الجيش الإسرائيلي أن مهمة تدمير نحو 500 كيلومتر من أنفاق حركة حماس في قطاع غزة ستستغرق أشهرا.

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي قوله إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ مجلس الحرب الإسرائيلي اعتقاد واشنطن بوجوب إنهاء "الصراع" خلال أسابيع لا أشهر.

