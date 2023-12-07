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استشهاد الفلسطينية المُسنة هادية نصار صاحبة مقولة أنا أقدم من إسرائيل

12/7/2023 8:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المصور والناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، اليوم الخميس، استشهاد الفلسطينية المُسنة هادية نصار التي عُرفت خلال الحرب على غزة بمقولة، "أنا أقدم من إسرائيل".


وقال الجعفراوي عبر حسابه على منصة "إكس": "استشهدت يا حبيبتي يا حجتي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة أنت حكيتيلي اسمك صالح وأنت صالح".

وكانت السيدة المسنة قد أصيبت في قصف إسرائيلي على منزلها ودخلت المستشفى للعلاج من كسور في يديها وإصابة في وجهها.


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