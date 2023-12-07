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جيش الاحتلال : إصابة جنديين جراء سقوط قذيفة من لبنان

12/7/2023 8:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين اثنين جراء سقوط قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه منطقة شتولا في الجليل الغربي.

وقالت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، إن 24 جنديا مصابا حالات 2 منهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، عبر مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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