جيش الاحتلال : إصابة جنديين جراء سقوط قذيفة من لبنان

جيش الاحتلال : إصابة جنديين جراء سقوط قذيفة من لبنان
التاريخ
12/7/2023 8:12:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين اثنين جراء سقوط قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه منطقة شتولا في الجليل الغربي.
وقالت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، إن 24 جنديا مصابا حالات 2 منهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، عبر مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
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