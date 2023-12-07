الكوفيّة الفلسطينيّة.. من رمز للقضية إلى عالم الموضة - صور

MENAFN - Khaberni) خبرني - "يوم الكوفيّة الوطني" ليس مُجرّد ذكرى يحتفل بها الشعب الفلسطيني يوم 16 نوفمبر من كل عام، ولكنه أصبح أيضاً عنوانا لمجموعة من التصاميم تحمل توقيع المصمم عزيز بكاوي ويذهب جزء من مبيعاتها لدعم سكّان غزة.

اعتمد المصمم المغربي المُستقرّ في هولندا، عزيز بكاوي، الكوفيّة الفلسطينيّة موضوعاً لأحدث مجموعاته التي قدّمها خلال أسبوع الموضة الهولندي تعبيراً عن تضامنه مع أهل غزة، وهي ليست المرة الأولى التي يتناول فيها بكاوي هذا الموضوع، فقد اعتاد منذ العام 2014 أن يُقدّم تصاميم مستوحاة من الطراز التقليدي الفلسطيني وتحديداً من الكوفيّة، حيث أطلق في العام 2022 مجموعة أزياء نسائية ورجاليّة تحمل إسم "يوم الكوفية الوطني" وأضاف إليها في العام 2023 إطلالات جديدة.





رمز ورسالة

ويعتبر بكاوي أن الكوفية ليست فقط تجسيداً للنضال ومقاومة الاحتلال ولكنها أيضاً رمز للأناقة والتاريخ، فهذه القطعة من القماش قادرة على التواصل برأيه لتُخبرنا عن قرون مضت وعن مقاومة شعب، ولذلك أخذ على عاتقه دعم رسالتها واستعمالها في تصاميمه. استعان المصمم بطبعة الكوفية الفلسطينيّة ليُزيّن مجموعة من الأوشحة، وحقائب اليد، وحتى الخوذات التي يرتديها راكبي الدراجات الناريّة كما زيّن أزيائه بالعلم الفلسطيني مُعتمداً حصرياً على ألوان هذا العلم في إطلالاته.









مسيرة لافتة

ولد المصمم عزيز بكاوي عام 1969 في المغرب، ولكنه هاجر بعد ذلك إلى هولندا حيث احترف مهنة تصميم الأزياء. وهو تحوّل إلى أبرز المصممين الصاعدين بفضل أسلوبه المتميّز والذي يعتمد على مجموعة من الرموز تُعتبر الكوفيّة الفلسطنيّة من أبرزها.

وحصد بكاوي في العام 2007 جائزة أمستردام للفنون وقد تمّت دعوته لتقديم تصاميمه في متحف اللوفر الباريسي، وركّز عبر تصاميمه على التراث المغربي والعربي كما استعان بالصناعات التقليديّة لتنفيذ إطلالات لاقت استحساناً على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وعلى منصّات الموضة العالميّة.



