إيقاف جمهور المنامة وتغريم النادي 5 آلاف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قرر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إيقاف‭ ‬دخول‭ ‬جماهير‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬للنادي‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬التي‭ ‬خاطب‭ ‬بها‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭: ‬‮«‬نود‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬ناديكم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقكم‭ ‬للرجال‭ ‬امام‭ ‬نادي‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬ WASL ‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لشخص‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالألفاظ‭ ‬غير‭ ‬المقبولة‭ ‬في‭ ‬مجالنا‭ ‬الرياضي‭ ‬والخارجة‭ ‬عن‭ ‬اللياقة‭ ‬الأدبية‭ ‬وإصرار‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬وأمام‭ ‬مرأى‭ ‬كبار‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬والجماهير‭ ‬سواء‭ ‬الحاضرة‭ ‬للمباراة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تتابع‭ ‬المباراة‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

ونظراً‭ ‬لتكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬حيث‭ ‬تمس‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬واللاعبين‭ ‬للفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬لتصل‭ ‬مؤخراً‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬الهرم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لم‭ ‬يرى‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬حقيقي‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬لضبط‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬الغير‭ ‬مقبولة‭ ‬والتي‭ ‬تسيئ‭ ‬إلى‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عامة‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬خاصة‭ .‬

واستنكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البيان‭ ‬الهزيل‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يرتقي‭ ‬الى‭ ‬حجم‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭.‬

وعليه‭ ‬فقد‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إيقاف‭ ‬دخول‭ ‬جماهير‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬لأي‭ ‬مباراة‭ ‬للنادي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭ ‬وحتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭ ‬بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬تغريم‭ ‬النادي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ (‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭).‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يتردد‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬اي‭ ‬اجراءات‭ ‬او‭ ‬عقوبات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ضبط‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬واتخاذ‭ ‬موقفاً‭ ‬صارماً‭ ‬لإيقاف‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭ ‬والصادرة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬طرف‭.‬



