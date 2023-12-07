إيقاف جمهور المنامة وتغريم النادي 5 آلاف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قرر مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة إيقاف دخول جماهير نادي المنامة أي مباراة للنادي.
وقال الاتحاد البحريني لكرة السلة في رسالته التي خاطب بها نادي المنامة: «نود الإشارة إلى ما بدر من جماهير ناديكم في مباراة فريقكم للرجال امام نادي الشمال القطري التي أقيمت يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 ضمن مباريات WASL من التعرض لشخص سعادة رئيس الاتحاد بالألفاظ غير المقبولة في مجالنا الرياضي والخارجة عن اللياقة الأدبية وإصرار الجماهير على تكرار ذلك حتى بعد انتهاء المباراة وأمام مرأى كبار الضيوف في المنصة الرئيسية والجماهير سواء الحاضرة للمباراة أو التي تتابع المباراة عبر قناة البحرين الرياضية».
ونظراً لتكرار مثل هذه المخالفات في كل موسم حيث تمس كلا من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين للفرق الأخرى لتصل مؤخراً إلى رأس الهرم في الاتحاد في حين أن مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة لم يرى أي تدخل حقيقي من مجلس إدارة نادي المنامة لضبط هذه التصرفات الغير مقبولة والتي تسيئ إلى الرياضة البحرينية عامة وكرة السلة خاصة .
واستنكر الاتحاد البحريني لكرة السلة البيان الهزيل الصادر من نادي المنامة والذي لم يرتقي الى حجم الخطأ الذي بدر من جماهير النادي.
وعليه فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة إيقاف دخول جماهير نادي المنامة لأي مباراة للنادي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر بالاضافة إلى تغريم النادي مبلغا قدره 5000 دينار (خمسة آلاف دينار).
وأعلن الاتحاد بأنه لن يتردد عن اتخاذ اي اجراءات او عقوبات من شأنها ضبط حقوق جميع منتسبي كرة السلة واتخاذ موقفاً صارماً لإيقاف مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والصادرة عن أي طرف.
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