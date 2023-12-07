Friday, 08 December 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يحقق فوزه الخامس

12/7/2023 8:06:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬85‭/‬124‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬منفرداً‭ ‬بالصدارة،‭ ‬بينما‭ ‬تكبد‭ ‬سترة‭ ‬خسارته‭ ‬السادسة‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬28/20‭)‬،‭ (‬36/22‭)‬،‭ (‬38/21‭)‬،‭ (‬22/22‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬محترفه‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكلين‭ ‬بتسجيله‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬ادريان‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬عباس‭ ‬فاضل‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وإبراهيم‭ ‬مراد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬فوزا‭ ‬معنويا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬75‭/‬55‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬22/10‭)‬،‭ (‬17/22‭)‬،‭ (‬14/16‭)‬،‭ (‬22/7‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬فراس‭ ‬علي‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬عادل‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وباسل‭ ‬عادل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وسلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬إلياس‭ ‬يونس‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬مراد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وعمران‭ ‬نجف‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬


MENAFN07122023000055011008ID1107558079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث