الأهلي يحقق فوزه الخامس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬85‭/‬124‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬منفرداً‭ ‬بالصدارة،‭ ‬بينما‭ ‬تكبد‭ ‬سترة‭ ‬خسارته‭ ‬السادسة‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬28/20‭)‬،‭ (‬36/22‭)‬،‭ (‬38/21‭)‬،‭ (‬22/22‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬محترفه‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكلين‭ ‬بتسجيله‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬ادريان‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬عباس‭ ‬فاضل‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وإبراهيم‭ ‬مراد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬فوزا‭ ‬معنويا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬بنتيجة‭ ‬75‭/‬55‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬22/10‭)‬،‭ (‬17/22‭)‬،‭ (‬14/16‭)‬،‭ (‬22/7‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬سماهيج‭ ‬فراس‭ ‬علي‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬عادل‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وباسل‭ ‬عادل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وسلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬إلياس‭ ‬يونس‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬مراد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وعمران‭ ‬نجف‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬



