الأهلي يحقق فوزه الخامس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق الأهلي فوزه الخامس على التوالي بعد تغلبه على سترة بنتيجة 85/124 وذلك في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم لحساب الجولة السادسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة منفرداً بالصدارة، بينما تكبد سترة خسارته السادسة ليرفع رصيده 6 نقاط.
وجاءت نتائج الفترات: (28/20)، (36/22)، (38/21)، (22/22)، وبرز من الأهلي محترفه الأمريكي ماكلين بتسجيله 50 نقطة ومواطنه ادريان 22 نقطة وميثم جميل 12 نقطة وأحمد حسن 12 نقطة وصباح حسين 10 نقاط، بينما تألق من سترة عباس فاضل 25 نقطة وإبراهيم مراد 16 نقطة.
وفي اللقاء الثاني حقق فريق سماهيج فوزا معنويا على المنتخب الرديف بنتيجة 75/55.
وجاءت نتائج الفترات: (22/10)، (17/22)، (14/16)، (22/7)، وبرز من سماهيج فراس علي 18 نقطة وأحمد عادل 16 نقطة وباسل عادل 10 نقاط وسلمان الكعبي 10 نقاط، في حين كان أفضل المسجلين من المنتخب الرديف إلياس يونس 10 نقاط وعلي مراد 10 نقاط وعمران نجف 8 نقاط.
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