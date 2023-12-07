الجولة السادسة من دوري زين لكرة السلةالمنامة والمحرق.. قمة نصف جماهيرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





تحتضن‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مباراتين‭ ‬قويتين‭ ‬ومثيرتين‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والحالة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬القمة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬المرتقبة‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق‭.‬





النجمة‭ ‬والحالة

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬يشتد‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والحالة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬الفريقان‭ ‬يمتلكان‭ ‬نفس‭ ‬الحظوظ‭ ‬ولديهما‭ ‬محترفون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬ولاعبون‭ ‬محليون‭ ‬موهوبون‭.‬

ويقود‭ ‬الحالة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬ولديه‭ ‬لاعبون‭ ‬مميزون‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬أمثال‭ ‬حسن‭ ‬عباس‭ ‬وأحمد‭ ‬خليفة‭ ‬وحسين‭ ‬جان‭ ‬والواثق‭ ‬علي‭ ‬وعبدالقادر‭ ‬ثاني‭ ‬والمحترفين‭ ‬الامريكيين‭ ‬اليكس‭ ‬يونغ‭ ‬وتيرون‭ ‬ناش‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬النجمة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬ولديه‭ ‬خيارات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أمثال‭ ‬محمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬والسيدمحمد‭ ‬حميد‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬ومهيد‭ ‬أمير‭ ‬والأمريكيين‭ ‬روبنسون‭ ‬وجوش‭ ‬كادويل‭. ‬

وبالنظر‭ ‬الى‭ ‬موقف‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬نجد‭ ‬انهما‭ ‬يتساويان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وخسر‭ ‬مباراتين‭ ‬وجمع‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الفوز‭ ‬اليوم‭ ‬سيقرب‭ ‬الفائز‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬





المنامة‭ ‬والمحرق

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬كنا‭ ‬ننتظره‭ ‬وتنتظره‭ ‬الجماهير‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر،‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬القمة‭ ‬ستكون‭ ‬ناقصة‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬المعاقبة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الملعب‭ ‬حتى‭ ‬اشعار‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أحداث‭ ‬مباراة‭ ‬المنامة‭ ‬والشمال‭ ‬القطري‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستكون‭ ‬جماهير‭ ‬المحرق‭ ‬وحدها‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬ما‭ ‬يفقد‭ ‬القمة‭ ‬الجو‭ ‬التنافسي‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬ودافعيتهم‭.

‬ويسعى‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬وهو‭ ‬الأكثر‭ ‬استقرار‭ ‬وتنظيما‭ ‬وجاهزية،‭ ‬فيما‭ ‬يحاول‭ ‬المحرق‭ ‬بعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬جديد‭ ‬والمستوى‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬ضد‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬ان‭ ‬يواصل‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭.‬

ويتطلع‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬الانفراد‭ ‬بالصدارة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يريد‭ ‬المحرق‭ ‬التقدم‭ ‬الى‭ ‬المراكز‭ ‬الأمامية،‭ ‬ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬تقابلا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬وكان‭ ‬الفوز‭ ‬صريحا‭ ‬للمنامة‭ ‬بنتيجة‭ ‬84‭/‬67،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬بينهما‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬الفريقين‭ ‬يشاركان‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬والمنامة‭ ‬يتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬من‭ ‬انتصارين،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬المحرق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وخسارة‭.‬

ويقود‭ ‬المنامة‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬شاكر‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬امير‭ ‬والأمريكيين‭ ‬ترافين‭ ‬ودومنيك،‭ ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬المحرق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬سلمان‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬والأمريكيين‭ ‬تايلور‭ ‬واوستن‭ ‬داي‭.‬