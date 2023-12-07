الجولة السادسة من دوري زين لكرة السلةالمنامة والمحرق.. قمة نصف جماهيرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
تحتضن صالة اتحاد السلة بأم الحصم اليوم الجمعة مباراتين قويتين ومثيرتين ضمن الجولة السادسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، الأولى تجمع بين فريقي النجمة والحالة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساء القمة الجماهيرية المرتقبة بين فريقي المنامة والمحرق.
النجمة والحالة
في اللقاء الأول يشتد الصراع بين فريقي النجمة والحالة على التأهل إلى الدورة السداسية، الفريقان يمتلكان نفس الحظوظ ولديهما محترفون على مستوى عال ولاعبون محليون موهوبون.
ويقود الحالة المدرب الوطني عقيل ميلاد ولديه لاعبون مميزون في تشكيلته أمثال حسن عباس وأحمد خليفة وحسين جان والواثق علي وعبدالقادر ثاني والمحترفين الامريكيين اليكس يونغ وتيرون ناش.
وفي الجانب الآخر يقود النجمة المدرب الوطني هاني علم ولديه خيارات مميزة من اللاعبين أمثال محمد بوعلاي والسيدمحمد حميد ومحمد جاسم ومهيد أمير والأمريكيين روبنسون وجوش كادويل.
وبالنظر الى موقف الفريقين في سلم الترتيب نجد انهما يتساويان في كل شيء، حيث فاز كل فريق في ثلاث مباريات وخسر مباراتين وجمع في رصيده 8 نقاط، وبالتالي الفوز اليوم سيقرب الفائز كثيرا من حسم التأهل إلى الدورة السداسية.
المنامة والمحرق
وفي اللقاء الثاني الذي كنا ننتظره وتنتظره الجماهير بفارغ الصبر، يبدو ان القمة ستكون ناقصة جماهير المنامة المعاقبة من دخول الملعب حتى اشعار آخر على خلفية أحداث مباراة المنامة والشمال القطري ضمن بطولة السوبر ليغ الآسيوي، وبالتالي ستكون جماهير المحرق وحدها في الصالة ما يفقد القمة الجو التنافسي في المدرجات والذي ينعكس في الملعب على أداء اللاعبين ودافعيتهم.
ويسعى المنامة الى تأكيد تفوقه على المحرق وهو الأكثر استقرار وتنظيما وجاهزية، فيما يحاول المحرق بعد التعاقد مع محترف جديد والمستوى الذي ظهر به الفريق في آخر مباراة ضد الأهلي السعودي ضمن بطولة السوبر ليغ ان يواصل عروضه القوية.
ويتطلع المنامة الى الانفراد بالصدارة والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم، في حين يريد المحرق التقدم الى المراكز الأمامية، ويدخل المنامة اللقاء برصيد 8 نقاط من أربعة انتصارات دون خسارة، بينما يمتلك المحرق في رصيده 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة أمام الأهلي.
يذكر ان الفريقين تقابلا في كأس السوبر وكان الفوز صريحا للمنامة بنتيجة 84/67، وبالتالي هذه المواجهة الثانية بينهما خلال الموسم الجاري 2023-2024.
والجدير بالذكر ان الفريقين يشاركان حاليا في بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ)، والمنامة يتصدر مجموعته من انتصارين، فيما يحتل المحرق المركز الثاني في مجموعته من انتصار وخسارة.
ويقود المنامة المدرب اليوناني لينوس غافريال وتضم تشكيلته كلا من حسين شاكر ومصطفى حسين ومحمد امير والأمريكيين ترافين ودومنيك، بينما يقود المحرق المدرب الوطني أحمد جان وتضم تشكيلته كلا من حسين سلمان وبدر عبدالله ومحمد ناصر والأمريكيين تايلور واوستن داي.
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