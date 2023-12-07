ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023الإثارة والحماس تتواصل بـ BRAVE CF 79.. اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تتواصل اليوم «الجمعة» فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 الذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF وذلك في الفترة 5- 16 ديسمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وتقام منافسات بطولة BRAVE CF 79 والتي تعتبر ثاني عروض فاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي يشهد مشاركة
14 مقاتلا، يتقدمهم المقاتلان البحرينيان رسول ماجوميدوف ورمضان جيتينوف. ويمتلك هاذين المقاتلين سجلا حافلا بالإنجازات، حيث سبق للمقاتل ماجوميدوف أن توّج بلقب الوزن الثقيل في بطولة العالم للهواة، فيما نجح المقاتل جيتينوف من حصد ذهبية وزن 77 كيلوجرام ثلاث مرات في بطولة العالم للهواة.
ويخوض المقاتل ماجوميدوف مواجهة أمام المقاتل الألماني فرشيدي شمس الدين في نزال الوزن الثقيل الخفيف، فيما يواجه المقاتل جيتينوف المقاتل الأوزبكي أولوكبيك إيكاشيف.
يتصدر نزالات هذه البطولة النزال الرئيسي في الوزن المتوسط الذي يجمع بين الأسطورة العربية الجزائري الطاهر حدبي والمغريي إسماعيل نورداييف، في نزال بين أفضل المقاتلين العرب.
في حين سيحاول المقاتل الليتواني بافيل ديليدكو أن يصبح المقاتل الوحيد الذي حقق ثلاثة انتصارات بضربة القاضية في بطولات BRAVE CF
خلال بطولات هذا العام، وذلك عندما يواجه المقاتل المجري يانوس كسوكاس في نزال الوزن الثقيل، والذي يعد أول مقاتل مجري ينضم إلى بطولات BRAVE CF .
وعن بقية النزالات في هذه البطولة، يواجه الكونغولي إليعازر كوبانزا المقاتل اللبناني عادل إبراهيم في نزال وزن الوسط السوبر، فيما يلتقي المقاتل التركي خامزات معايف المقاتل الجورجي نيكا كوبرافيشفيلي نزال الوزن الخفيف، فيما يلتقي المقاتل الروسي دوراييف المقاتل الهولندي بيدرو في نزال الوزن سوبر متوسط ويواجه المقاتل الإيراني محسن محمد المقاتل السلوفيني ديفيد فورستر في نزال الوزن الخفيف.
الفحص الرسمي للوزن
وقد أجرى المقاتلون المشاركون في بطولة BRAVE CF 79 مراسم الفحص الرسمي للوزن بمقر إقامة المقاتلين المشاركين بفندق نورديك بالاس آند سبا بضاحية السيف، والذي شهد حضور رئيس منظمة بريف السيد محمد شاهد وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمقاتلين. حيث شهد الفحص حماسا كبيرا من المقاتلين المشاركين، والذين اجتازوا الفحص بنجاح بحسب متطلبات المشاركة في هذه البطولة.
زعيتر يدعم نوردايف ودورايف
وجه أسطورة فنون القتال المختلطة المغربية وأحد أبرز المقاتلين في بطولات BRAVE CF وبطل UFC المقاتل عثمان زعيتر، رسالة دعم للمقاتل المغربي نورداييف والمقاتل الروسي دوراييف، من خلال المقطع المصور، والذي أشار فيه إلى دعمه الكامل للمقاتلين خلال مشاركاتهما في هذه النسخة من البطولة، مؤكدا خلال هذه الرسالة على حضوره وتواجده خلال هذا الحدث الكبير، مقدرا كذلك جهود منظمة بريف على دعمها المتواصل للمقاتلين المحترفين في رياضة فنون القتال المختلطة.
ماجوميدوف: طموحي الانتصار
أكد المقاتل المحترف البحريني رسول ماجوميدوف على استعداده التام لخوض النزال أمام المقاتل الألماني فرشيدي شمس الدين في نزال الوزن الثقيل الخفيف في بطولة BRAVE CF 79 .
وقال: «جاهز لهذا النزال بعد أن أنهيت كافة التحضيرات ضمن البرنامج الإعدادي المكثف للمشاركة في هذه النسخة من البطولة. طموحي أن قدم الأداء القوي الذي أحقق من خلال الانتصار في هذه المواجهة».
جيتينوف: هدفي الفوز
من جهته، قال المقاتل المحترف البحريني رمضان جيتينوف أنه سيكون أمام نزال مهم صعب في مواجهة المقاتل الأوزبكي أولوكبيك إيكاشيف ضمن منافسات بطولة BRAVE CF 79 .
وقال: «مستعد جيدا لهذه المواجهة المهمة والصعبة، وأسعى للظهور بمستوى وأداء جيد، يدفعني لتحقيق هدفي وهو الفوز
في هذا النزال».
حدبي: سأقاتل بشراسة
قال المقاتل الجزائري الطاهر حدبي: «جاهز لمواجهة خصمي بكل قوة، أعي تماما أهمية النزال وصعوبته، ولكن سأسعى لتسجيل حالة الفوز لصالحي وسأقاتل بشراسة في هذه المواجهة»، مؤكدا أنه خضع لبرنامج إعدادي متكامل خلال الفترة الماضية، والذي ساهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والذهنية لديه قبل المشاركة في هذه البطولة.
نورداييف: أتطلع للنصر
من جانبه قال المقاتل المغربي إسماعيل نورداييف: «إن النزال سيكون قويا هدفي في هذا النزال تحقيق النصر والخروج بالفوز من أمام خصمي. فالمواجهة لا تقبل القسمة على اثنين إما فائز إما خاسر، وأتطلع لتحقيق الفوز في هذه المواجهة»، مشيرا إلى أنه جاهز فنيا بعد أن شارك في برنامج تدريبي مكثف خلال الفترة السابقة استعدادا لهذا النزال الرئيسي في
BRAVE CF 79.
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