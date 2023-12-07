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ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023الإثارة والحماس تتواصل بـ BRAVE CF 79.. اليوم

12/7/2023 8:06:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬ثاني‭ ‬عروض‭ ‬فاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭
‬14‭ ‬مقاتلا،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬المقاتلان‭ ‬البحرينيان‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬ورمضان‭ ‬جيتينوف‭. ‬ويمتلك‭ ‬هاذين‭ ‬المقاتلين‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬للمقاتل‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬أن‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للهواة،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬المقاتل‭ ‬جيتينوف‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬ذهبية‭ ‬وزن‭ ‬77‭ ‬كيلوجرام‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للهواة‭.‬

ويخوض‭ ‬المقاتل‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬مواجهة‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الألماني‭ ‬فرشيدي‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬جيتينوف‭ ‬المقاتل‭ ‬الأوزبكي‭ ‬أولوكبيك‭ ‬إيكاشيف‭.‬

يتصدر‭ ‬نزالات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الأسطورة‭ ‬العربية‭ ‬الجزائري‭ ‬الطاهر‭ ‬حدبي‭ ‬والمغريي‭ ‬إسماعيل‭ ‬نورداييف،‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬المقاتلين‭ ‬العرب‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬سيحاول‭ ‬المقاتل‭ ‬الليتواني‭ ‬بافيل‭ ‬ديليدكو‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬المقاتل‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬بضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF
‬خلال‭ ‬بطولات‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬المجري‭ ‬يانوس‭ ‬كسوكاس‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬مقاتل‭ ‬مجري‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ .‬


وعن‭ ‬بقية‭ ‬النزالات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬يواجه‭ ‬الكونغولي‭ ‬إليعازر‭ ‬كوبانزا‭ ‬المقاتل‭ ‬اللبناني‭ ‬عادل‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬وزن‭ ‬الوسط‭ ‬السوبر،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬المقاتل‭ ‬التركي‭ ‬خامزات‭ ‬معايف‭ ‬المقاتل‭ ‬الجورجي‭ ‬نيكا‭ ‬كوبرافيشفيلي‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬المقاتل‭ ‬الروسي‭ ‬دوراييف‭ ‬المقاتل‭ ‬الهولندي‭ ‬بيدرو‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬سوبر‭ ‬متوسط‭ ‬ويواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬الإيراني‭ ‬محسن‭ ‬محمد‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬ديفيد‭ ‬فورستر‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭.‬


الفحص‭ ‬الرسمي‭ ‬للوزن

وقد‭ ‬أجرى‭ ‬المقاتلون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‭ ‬مراسم‭ ‬الفحص‭ ‬الرسمي‭ ‬للوزن‭ ‬بمقر‭ ‬إقامة‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين‭ ‬بفندق‭ ‬نورديك‭ ‬بالاس‭ ‬آند‭ ‬سبا‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬وأعضاء‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬للمقاتلين‭. ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الفحص‭ ‬حماسا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين،‭ ‬والذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬الفحص‭ ‬بنجاح‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬


زعيتر‭ ‬يدعم‭ ‬نوردايف‭ ‬ودورايف

وجه‭ ‬أسطورة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬المغربية‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وبطل‭ ‬ UFC ‭ ‬المقاتل‭ ‬عثمان‭ ‬زعيتر،‭ ‬رسالة‭ ‬دعم‭ ‬للمقاتل‭ ‬المغربي‭ ‬نورداييف‭ ‬والمقاتل‭ ‬الروسي‭ ‬دوراييف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المقطع‭ ‬المصور،‭ ‬والذي‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬للمقاتلين‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬على‭ ‬حضوره‭ ‬وتواجده‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير،‭ ‬مقدرا‭ ‬كذلك‭ ‬جهود‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬للمقاتلين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬


ماجوميدوف‭: ‬طموحي‭ ‬الانتصار

أكد‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬البحريني‭ ‬رسول‭ ‬ماجوميدوف‭ ‬على‭ ‬استعداده‭ ‬التام‭ ‬لخوض‭ ‬النزال‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الألماني‭ ‬فرشيدي‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‭ .‬

وقال‭: ‬‮«‬جاهز‭ ‬لهذا‭ ‬النزال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهيت‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬المكثف‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬طموحي‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬أحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‮»‬‭.‬


جيتينوف‭: ‬هدفي‭ ‬الفوز

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬البحريني‭ ‬رمضان‭ ‬جيتينوف‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬نزال‭ ‬مهم‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المقاتل‭ ‬الأوزبكي‭ ‬أولوكبيك‭ ‬إيكاشيف‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‭ .‬

وقال‭: ‬‮«‬مستعد‭ ‬جيدا‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬المهمة‭ ‬والصعبة،‭ ‬وأسعى‭ ‬للظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬وأداء‭ ‬جيد،‭ ‬يدفعني‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفي‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭
‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال‮»‬‭.‬


حدبي‭: ‬سأقاتل‭ ‬بشراسة

قال‭ ‬المقاتل‭ ‬الجزائري‭ ‬الطاهر‭ ‬حدبي‭: ‬‮«‬جاهز‭ ‬لمواجهة‭ ‬خصمي‭ ‬بكل‭ ‬قوة،‭ ‬أعي‭ ‬تماما‭ ‬أهمية‭ ‬النزال‭ ‬وصعوبته،‭ ‬ولكن‭ ‬سأسعى‭ ‬لتسجيل‭ ‬حالة‭ ‬الفوز‭ ‬لصالحي‭ ‬وسأقاتل‭ ‬بشراسة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬خضع‭ ‬لبرنامج‭ ‬إعدادي‭ ‬متكامل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬والذهنية‭ ‬لديه‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬


نورداييف‭: ‬أتطلع‭ ‬للنصر

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬المقاتل‭ ‬المغربي‭ ‬إسماعيل‭ ‬نورداييف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬النزال‭ ‬سيكون‭ ‬قويا‭ ‬هدفي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬تحقيق‭ ‬النصر‭ ‬والخروج‭ ‬بالفوز‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬خصمي‭. ‬فالمواجهة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬القسمة‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬إما‭ ‬فائز‭ ‬إما‭ ‬خاسر،‭ ‬وأتطلع‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جاهز‭ ‬فنيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬استعدادا‭ ‬لهذا‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‭.‬

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