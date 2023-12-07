الأفضل في ((السمراء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة -
(أ ف ب): حصر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الخميس المنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023 بين الثلاثي المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمهن.
وتوّج حكيمي بلقب بطل الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جرمان، وتألق مع منتخب بلاده «أسود الأطلس» في مونديال قطر ببلوغه نصف النهائي وإنهائه في مركز رابع تاريخي، فيما ظفر أوسيمهن بلقبي الهداف والبطل في الدوري الايطالي مع نابولي، وحل صلاح رابعا في لائحة الدوري الانكليزي مع فريقه ليفربول.
وكان الثلاثي ضمن قائمة من عشرة لاعبين بينهم أربعة مغاربة هم فضلا عن حكيمي، حارس المرمى ياسين بونو ويوسف النصيري وسفيان أمرابط، إلى جانب الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو مانيه، افضل لاعب العام الماضي، والكاميرونيين فنسان أبو بكر وفرانك أنغيسا.
واختير بونو، المتوج مع اشبيلية الاسباني بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي والذي يدافع حاليا عن ألوان الهلال السعودي، للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى مع المصري محمد الشناوي المتوج مع فريقه الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والكاميروني أندري أونانا الذي توج بطلا لكأس إيطاليا ووصيفا لدوري الأبطال مع إنتر ميلان قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد الانكليزي.
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