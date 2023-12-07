الأفضل في ((السمراء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حصر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الخميس‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الثلاثي‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬والمصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬والنيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭.‬

وتوّج‭ ‬حكيمي‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬وتألق‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬ببلوغه‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وإنهائه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬رابع‭ ‬تاريخي،‭ ‬فيما‭ ‬ظفر‭ ‬أوسيمهن‭ ‬بلقبي‭ ‬الهداف‭ ‬والبطل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬مع‭ ‬نابولي،‭ ‬وحل‭ ‬صلاح‭ ‬رابعا‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭.‬

وكان‭ ‬الثلاثي‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬مغاربة‭ ‬هم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حكيمي،‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬ويوسف‭ ‬النصيري‭ ‬وسفيان‭ ‬أمرابط،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه،‭ ‬افضل‭ ‬لاعب‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والكاميرونيين‭ ‬فنسان‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬وفرانك‭ ‬أنغيسا‭.‬

واختير‭ ‬بونو،‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬اشبيلية‭ ‬الاسباني‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬يدافع‭ ‬حاليا‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬مع‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الأهلي‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والكاميروني‭ ‬أندري‭ ‬أونانا‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬لكأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬ووصيفا‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬مع‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭.‬