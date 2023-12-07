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العوضي يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للدراجات النارية

12/7/2023 8:06:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ (‬ BMF ‭) ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ FIM ‭ ‬ ASIA ‭) ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ FIM ‭) ‬عيسى‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ FIM ‭) ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭.‬

‭ ‬استعرضت‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورج‭ ‬فيغاس‭ ‬الذي‭ ‬رحب‭ ‬بجميع‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬المشاركة‭ ‬والمنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭(‬ FIM ‭) ‬وبعدها‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬مجمل‭ ‬البطولات‭ ‬والسباقات‭
‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭
‬بالموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬2022‭/‬2023‭ ‬والنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬استعراض‭ ‬روزنامة‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والبطولات‭ ‬القارية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬والمسابقات،‭ ‬حيث‭ ‬سيسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لاستحضار‭ ‬كل‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬للبطولات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إضافة‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رفع‭ ‬عوامل‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬وما‭ ‬يخدم‭ ‬الدراجين‭ ‬المتسابقين‭ ‬ويحفظ‭ ‬سلامتهم‭ ‬خلال‭ ‬التسابق،‭ ‬إضافة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ FIM ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬بداً‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024م‭.‬

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