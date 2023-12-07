العوضي يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للدراجات النارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات ( BMF ) نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات النارية ( FIM ASIA ) عضو لجنة الحكام الدولية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية ( FIM ) عيسى العوضي في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات النارية ( FIM ) والذي عقد مؤخراً في ليفربول خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023م.
استعرضت العمومية التي ترأسها رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية البرتغالي جورج فيغاس الذي رحب بجميع ممثلي الاتحادات الدولية المشاركة والمنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات النارية( FIM ) وبعدها تم عرض مجمل البطولات والسباقات
العالمية التي أقيمت
بالموسم المنصرم 2022/2023 والنجاح الكبير الذي حققته على المستوى الدولي، وتم بعد ذلك استعراض روزنامة البطولات الدولية والبطولات القارية والإقليمية لجميع الفئات والمسابقات، حيث سيسعى الاتحاد الدولي للدراجات النارية لاستحضار كل عوامل النجاح للبطولات من جميع النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية، كما تم مناقشة عدد من القوانين الفنية التي تم إضافة بعض التغييرات عليها في إطار رفع عوامل الأمن والسلامة وما يخدم الدراجين المتسابقين ويحفظ سلامتهم خلال التسابق، إضافة على ذلك تم تدشين الشعار الجديد للاتحاد الدولي للدراجات النارية ( FIM )، والذي سيتم العمل به بداً من يناير 2024م.
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