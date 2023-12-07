في ختام دوري عيسى بن راشد بنـي جمــرة يتـــفـوق والشـــبـاب يـمـــتـع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفوق فريق بني جمرة على فريق اتحاد الريف بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-15، 25-20، 25-18، في لقاء اليوم الختامي للجولة الأخيرة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة الذي قاده الدوليان محمد خاتم «أول» وأحمد القيم «ثان» والذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، ليرفع الفريق الفائز رصيده إلى 11 نقطة، وبقي الخاسر على رصيده الخالي من النقاط.
وجاء الشوطان الثاني والثالث اللذان حرص فيهما مدرب بني جمرة محمد جابر على الزج ببعض عناصر البدلاء أفضل أشواط المباراة الثلاثة على مستوى الحماسة والندية.
وحقق فريق الشباب انتصاره الثاني عندما أسقط فريق التضامن بثلاثية نظيفة 25-20، 25-15، 25-21، في المباراة التي أدارها الدوليان أحمد السماهيجي «أول» وسيد جعفر حسين «ثان»، ليرفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، بينما ظل التضامن على نقاطه الثلاث.
قدم الشباب عرضا ممتعا في ظل تألق جماعي بقيادة ثنائي مركز 4 سيد أحمد مرتضى والكاميروني «بويومو» اللذين قدما فاصلا هجوميا لافتا من المنطقتين الأمامية والخلفية.
وكان التضامن قاب قوسين أو أدني من إطالة أمد المباراة إلى شوط رابع عندما تقدم لاعبوه في الشوط الثالث 19-14 غير أن الشبابيين استثمروا أخطاء لاعبيه ليبصموا على الشوط والمباراة.
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