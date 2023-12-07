في ختام دوري عيسى بن راشد بنـي جمــرة يتـــفـوق والشـــبـاب يـمـــتـع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفوق‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وأحمد‭ ‬القيم‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليرفع‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬وبقي‭ ‬الخاسر‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وجاء‭ ‬الشوطان‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬اللذان‭ ‬حرص‭ ‬فيهما‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬على‭ ‬الزج‭ ‬ببعض‭ ‬عناصر‭ ‬البدلاء‭ ‬أفضل‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬الثلاثة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحماسة‭ ‬والندية‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬أسقط‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬أحمد‭ ‬السماهيجي‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وسيد‭ ‬جعفر‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬ثان‮»‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين،‭ ‬بينما‭ ‬ظل‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭.‬

قدم‭ ‬الشباب‭ ‬عرضا‭ ‬ممتعا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬جماعي‭ ‬بقيادة‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬والكاميروني‭ ‬‮«‬بويومو‮»‬‭ ‬اللذين‭ ‬قدما‭ ‬فاصلا‭ ‬هجوميا‭ ‬لافتا‭ ‬من‭ ‬المنطقتين‭ ‬الأمامية‭ ‬والخلفية‭.‬

وكان‭ ‬التضامن‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدني‭ ‬من‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬رابع‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬لاعبوه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬19‭-‬14‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الشبابيين‭ ‬استثمروا‭ ‬أخطاء‭ ‬لاعبيه‭ ‬ليبصموا‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭.‬