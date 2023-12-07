بانتهاء دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرةمدربو الأندية يكشفون عن تقييماتهم لأداء فرقهم (1)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬نتعرف‭ ‬على‭ ‬ردّة‭ ‬فعل‭ ‬مدربي‭ ‬الأندية‭ ‬بعد‭ ‬إسدال‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتباينة،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬رضا‭ ‬لدى‭ ‬المدربين‭ ‬عن‭ ‬جوانب،‭ ‬وعدم‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬جوانب‭ ‬أخرى،‭ ‬وهناك‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬لفت‭ ‬إليها‭ ‬المدربون‭ ‬تستحق‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬وأخذها‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭.‬

ياسين‭ ‬الميل‭ (‬المحرق‭):‬

وقال‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬إنّ‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬المطلوبة‭ ‬وهذا‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتحقق‭ ‬الانسجام‭ ‬والتناغم‭ ‬بين‭ ‬الفريق،‭ ‬وأن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬عمد‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬إلى‭ ‬تدوير‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬بالمشاركة‭ ‬حتى‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭.‬

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬أنّ‭ ‬تجاوب‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬والثغرات‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الإيجابيات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الإشكال‭ ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬الأندية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وليس‭ ‬المحرق‭ ‬وحده‭ ‬ويكمن‭ ‬في‭ ‬هبوط‭ ‬درجة‭ ‬الأداء‭ ‬كلما‭ ‬واجهوا‭ ‬فرقا‭ ‬أقل‭ ‬منهم‭ ‬مستوى‭.‬

حسين‭ ‬محفوظ‭ (‬عالي‭):‬

ويرى‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬تطورا‭ ‬فنيا‭ ‬وبدنيا‭ ‬قد‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬مردود‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬سير‭ ‬الجولات،‭ ‬وأن‭ ‬تعوّد‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬وتتعلق‭ ‬بما‭ ‬يريده‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬قد‭ ‬وجد‭ ‬تقبلا‭ ‬منهم‭ ‬عبر‭ ‬التنفيذ‭ ‬والتطبيق‭ ‬ميدانيا،‭ ‬وهذا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الإيجابيات،‭ ‬وأن‭ ‬تغيّب‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬نظرا‭ ‬لارتباطاتهم‭ ‬بالدراسة‭ ‬الجامعية‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬يترك‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬التدريبية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬يعدّ‭ ‬ذلك‭

‬من‭ ‬السلبيات‭ ‬التي‭ ‬واجهتهم‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬وضعوه‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬

وأبدى‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬عالي‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬ومدى‭ ‬التزام‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالحضور‭ ‬والانضباط‭ ‬في‭ ‬التمارين،‭ ‬وما‭ ‬يطلب‭ ‬منهم‭ ‬تطبيقه‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭.‬

محمد‭ ‬جابر‭ (‬بني‭ ‬جمرة‭):‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أظهر‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬وقال‭: ‬بأنهم‭ ‬راضون‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬بما‭ ‬سجله‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬بحسب‭ ‬الإمكانات‭ ‬والأدوات‭ ‬المتاحة‭.‬

ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬الطموح‭ ‬والدافع‭ ‬والاجتهاد‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬اللاعبون‭ ‬بأنّ‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬إيجابيات‭ ‬أخذت‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬وصفها‭ ‬بالممتازة‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬السلبيات‭ ‬قائلا‭: ‬إنّ‭ ‬نظام‭ ‬الدوري‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬الفرق‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬لا‭ ‬غير‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لها‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬السلبيات،‭ ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬تعاني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أندية‭ ‬تفوقها‭ ‬إمكانات‭ ‬مادية‭ ‬وبشرية‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬متى‭ ‬أرادت‭ ‬التأهل،‭ ‬وهذا‭ ‬النظام‭ ‬القائم‭ ‬يجعل‭ ‬الفرق‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬مباريات‭ ‬الكؤوس‭ ‬للخروج‭ ‬بأفضل‭ ‬النتائج‭ ‬الممكنة‭ ‬مما‭ ‬يولّد‭ ‬ضغوطات‭ ‬عليها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬الذي‭ ‬وضعوه‭ ‬لهم‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬الدور‭ ‬السداسي‭) ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬مستقبلية‭ ‬كناد‭ ‬مجتهد‭.‬

جاسم‭ ‬حسن‭ (‬اتحاد‭ ‬الريف‭):‬

ويعتقد‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬نفسه‭ ‬بأنّ‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬قدموا‭ ‬مباريات‭ ‬وصفها‭ ‬بالطيبة،‭ ‬وأنهم‭ ‬أيّ‭ (‬اللاعبين‭) ‬متى‭ ‬ما‭ ‬استمروا‭ ‬على‭ ‬النهج‭ ‬نفسه،‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬سيكون‭ ‬التطور‭ ‬حليفهم‭.‬

ويرى‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬تفوق‭ ‬فريقه‭ ‬إمكانات‭ ‬وخبرة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الإيجابيات،‭ ‬إذ‭ ‬رأى‭ ‬اللاعبون‭ ‬أنهم‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬قدموا‭ ‬مستويات‭ ‬طبيعية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‭ ‬كيف‭ ‬يجعلهم‭ ‬هذا‭ ‬رقما‭ ‬صعبا،‭ ‬وأنّ‭ ‬عدم‭ ‬ثبات‭ ‬المستوى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬جانبا‭ ‬سلبيا‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬نظرا‭ ‬لحداثة‭ ‬سنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وندرة‭ ‬التجربة‭ ‬ونقص‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬للفريق‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة‭ ‬ومنها‭ ‬تسجيل‭ ‬المستويات‭ ‬الجيدة‭ ‬وقد‭ ‬تحقق‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات،‭ ‬وأخفقوا‭ ‬في‭ ‬أخرى‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الأولى،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬والحماسة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭.‬