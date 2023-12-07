الهاجري بطلا لكأس الملك عبدالعزيز للصقور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ - ‬لجنة‭ ‬الموروث‭: ‬حقق‭ ‬الصقار‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للصقور‭ ‬ضمن‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭. ‬وجاء‭ ‬فوز‭ ‬الهاجري‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الشاهين‭ ‬المخصص‭ ‬للصقارين‭ ‬الدوليين‭ ‬المحترفين‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬جلمود S 60‭ ‬‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬الصقار‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬نفسه‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬المهرجان،‭ ‬حقق‭ ‬الصقار‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الحر‭ ‬المخصص‭ ‬للملاك‭ ‬الدوليين،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬الصقار‭ ‬البحريني‭ ‬سعد‭ ‬الرميحي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الحر‭ ‬المخصص‭ ‬للصقارين‭ ‬المحترفين‭ ‬الدوليين‭. ‬ويأتي‭ ‬فوز‭ ‬الهاجري‭ ‬استكمالا‭ ‬لمسلسل‭ ‬الإنجازات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬رياضات‭ ‬الصقور‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬ويعد‭ ‬الهاجري‭ ‬من‭ ‬الصقارين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتميزين‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬خليجية‭ ‬عدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وكأس‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬