الهاجري بطلا لكأس الملك عبدالعزيز للصقور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع - لجنة الموروث: حقق الصقار البحريني محمد عبدالوهاب الهاجري لقب كأس الملك عبدالعزيز للصقور ضمن المنافسات التي تقام حاليا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وجاء فوز الهاجري في شوط الشاهين المخصص للصقارين الدوليين المحترفين فئة الفروخ وذلك عبر الصقر «جلمود S 60 ». وجاء الصقار أحمد عبدالوهاب الهاجري في المركز الثاني خلال الشوط نفسه.
وفي نفس المهرجان، حقق الصقار البحريني محمد عبدالله المركز الثاني في شوط الحر المخصص للملاك الدوليين، فيما حقق الصقار البحريني سعد الرميحي المركز الثالث في شوط الحر المخصص للصقارين المحترفين الدوليين. ويأتي فوز الهاجري استكمالا لمسلسل الإنجازات البحرينية في بطولات رياضات الصقور بدول مجلس التعاون الخليجي. ويعد الهاجري من الصقارين البحرينيين المتميزين حيث سبق له الفوز في بطولات خليجية عدة بما في ذلك كأس الملك عبدالعزيز وكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
MENAFN07122023000055011008ID1107558070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.