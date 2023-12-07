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المضمار البحريني محط أنظار العالم مجدداً في حدث دولي مميزاليوم انطلاق صراع بطولة البحرين الدولية للخيل

12/7/2023 8:06:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ستكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬محط‭ ‬الأضواء‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬سباقات‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬و20‭ ‬دقيقة‭ ‬ظهراً‭ ‬ضمن‭ ‬السباق‭ ‬التاسع‭ ‬للخيل‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ملاك‭ ‬ومدربين‭ ‬وجياد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬الشريك‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬مجلس‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بجانب‭ ‬الرعاية‭ ‬البلاتينية‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬بيون‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وشركة‭ ‬هودن،‭ ‬والرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وطيران‭ ‬تكسل‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬الباهرة‭ ‬والمكاسب‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للنسختين‭ ‬الأوليتين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت2021‭ ‬،‭ ‬بجانب‭ ‬النجاح‭ ‬المتميز‭ ‬للنسخ‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬لسباق‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل،‭ ‬واكتساب‭ ‬الثقة‭ ‬والسمعة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباق‭ ‬الخيل،‭ ‬مما‭ ‬شكل‭ ‬دافعاً‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالية‭ ‬وبحضور‭ ‬مدربين‭ ‬وفرسان‭ ‬عالميين‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬ستشكل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬وداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬الموسمية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬النواحي،‭ ‬بجانب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تواجد‭ ‬ومشاركة‭ ‬المضمرين‭ ‬والفرسان‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬الاحتكاك‭ ‬للمدربين‭ ‬والفرسان‭ ‬البحرينيين‭ ‬ورفع‭ ‬مستوياتهم‭.‬

وتشتمل‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬عبر‭ ‬10‭ ‬أشواط‭
‬مخصصة‭ ‬للخيل‭ ‬المصنفة‭ ‬دولياً‭ ‬من‭ ‬‮«‬84‭ ‬الى‭ ‬100‮»‬‭ ‬وستقام‭ ‬على‭ ‬سباقات‭ ‬متفرقة‭ ‬بواقع‭ ‬شوطين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سباق‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬،‭ ‬والجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬والجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وتختتم‭ ‬سباقات‭ ‬البطولة‭ ‬بالجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

وسيقام‭ ‬أولى‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬للسباق‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المحرق‭ (‬برعاية‭ ‬طيران‭ ‬تكسل‭) ‬ومخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬14‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬الحصانين‭ ‬البريطانيين‭ ‬‮«‬لوكاندر‮»‬‭ ‬و«بوكس‭ ‬تو‭ ‬بوكس‮»‬‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬كأس‭ ‬المحرق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ويعودان‭ ‬مجدداً‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬البحرين‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬دك‭ ‬دي‭ ‬كنت‮»‬‭ ‬القادم‭ ‬بسمعة‭ ‬عالية‭ ‬ويشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية،‭ ‬بجانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬العالمية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬سمبلي‭ ‬سوندهايم‭ ‬ ‭ ‬مكتسب‭ ‬ ‭ ‬بارلندو‭ ‬ ‭ ‬سليف‭ ‬بنيان‭ ‬ ‭ ‬دك‭ ‬دي‭ ‬كنت‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬الجياد‭ ‬البحرينية‭ ‬حاضرة‭ ‬لإثبات‭ ‬وجودها‭ ‬بالمنافسة‭ ‬وتكرار‭ ‬انتصاراتها‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬7‭ ‬مشاركات‭ ‬للجياد‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬الأشواط‭ ‬الدولية‭ ‬ويبرز‭ ‬منها‭ ‬جواد‭ ‬إسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬‮«‬إيل‭ ‬أوف‭ ‬جورا‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يحضر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭ ‬وقادم‭ ‬بسمعة‭ ‬مستواه‭ ‬وإنتصاراته‭ ‬الخارجية،‭ ‬بجانب‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬دارك‭ ‬ليون‭ ‬ ‭ ‬رولا‭ ‬جام‭ ‬ ‭ ‬ميرلنز‭ ‬بيرد‭ ‬ ‭ ‬ميستر‭ ‬ماكان‭ ‬ ‭ ‬رويال‭ ‬سيميتار‭ ‬ ‭ ‬ماسامان‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬سيقام‭ ‬ثاني‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬للسباق‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المنامة‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‮»‬‭ ‬ومخصص‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬18‭ ‬جواداً‭ ‬تمثل‭ ‬الإسطبلات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬بجانب‭ ‬3‭ ‬جياد‭ ‬احتياط،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬8‭ ‬جياد‭ ‬بحرينية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬إنستكتف‭ ‬موف‭ ‬ ‭ ‬بيور‭ ‬دريمر‭ ‬ ‭ ‬أفا‭ ‬غو‭ ‬جو‭ ‬ ‭ ‬نيشن‭ ‬وايد‭ ‬ ‭ ‬كاسب‭ ‬ ‭ ‬روكت‭ ‬رودني‭ ‬ ‭ ‬باور‭ ‬ترين‭ ‬ ‭ ‬فور‭ ‬ويل‭ ‬درايف‮»‬‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬إنستكتف‭ ‬موف‮»‬‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الشوط‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وستواجه‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وأبرزها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬جي‭ ‬ام‭ ‬جنغل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بسمعة‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الخارجية‭ ‬ويحضر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية،‭ ‬بجانب‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬واريو‭ ‬براف‭ ‬ ‭ ‬أنثم‭ ‬ناشيونال‭ ‬ ‭ ‬غيت‭ ‬إت‭ ‬ ‭ ‬دينجر‭ ‬ألرت‭ ‬ ‭ ‬كيوانو‭ ‬ ‭ ‬بريزن‭ ‬بولت‭ ‬ ‭ ‬رومان‭ ‬دراغون‭ ‬ ‭ ‬سكويلر‭ ‬ ‭ ‬ثاندر‭ ‬مور‮»‬‭.‬

منافسات‭ ‬قوية

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬سيشهد‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬إقامة‭ ‬6‭ ‬أشواط‭ ‬أخرى‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الشركة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬لتسويق‭ ‬الخيول‭ ‬وكؤوس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬10‭ ‬جياد‭ ‬أبرزها‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬كحيلان‭ ‬ولد‭ ‬أم‭ ‬زرير‭ ‬1838‮»‬‭ ‬و«ملولشان‭ ‬1865‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تفوق‭ ‬مستواهما‭ ‬وفوزهما‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬للفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬منافسة‭ ‬متجددة‭ ‬بين‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬التي‭ ‬تنافست‭ ‬بينها‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتفوقت‭ ‬خلالها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ليفنغ‭ ‬آرت‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يسعى‭ ‬لتكرار‭ ‬فوزه‭ ‬ومواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وسط‭ ‬المنافسة‭ ‬المنتظرة‭ ‬من‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬باتل‭ ‬أوف‭ ‬تالاس‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يسعى‭ ‬لفوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬وثالثاً،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬مديترينين‭ ‬مون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬ظهورها‭ ‬الجيد‭ ‬وفوزها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬للفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬9‭ ‬جياد‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬ثلاثية‭ ‬متجددة‭ ‬بين‭ ‬الأفرس‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬‮«‬خزامة‮»‬‭ ‬و«ستايلش‮»‬‭ ‬وينافسهما‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬قمري‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تنافست‭ ‬بينها‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الخامس‭ ‬وتفوقت‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬خزامة‮»‬‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬10‭ ‬جياد‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومتكافئة‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬متقاربة‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬والانتصارات‭ ‬والنتائج‭ ‬المتقدمة‭ ‬وأبرزها‭ ‬‮«‬إمورتال‭ ‬ ‭ ‬بلاك‭ ‬شادو‭ ‬ ‭ ‬صفوه‭ ‬ ‭ ‬رايدر‭ ‬أون‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‭ ‬ ‭ ‬طوفان‭ ‬ ‭ ‬سيناترا‮»‬‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الشركة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬لتسويق‭ ‬الخيول‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬11‭ ‬جواداً،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬التنافس‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬الفرسان‭ ‬المتمرنين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬كسب‭ ‬الفارس‭ ‬المتمرن‭ ‬على‭ ‬صبري‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬أشواط‭ ‬الفرسان‭ ‬المتمرنين‭ ‬بالمنافسة‭ ‬المثيرة‭ ‬والحماس‭ ‬بين‭ ‬الفرسان‭ ‬ويلعب‭ ‬ذلك‭ ‬عاملاً‭ ‬مؤثراً‭ ‬في‭ ‬مجريات‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬بالجياد،‭ ‬فيما‭ ‬تبرز‭ ‬ترشيحات‭ ‬الجياد‭ ‬حول‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ ‭ ‬كينكس‭ ‬ ‭ ‬نوشينز‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ظهورها‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقها‭ ‬انتصارات‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬الترشيحات‭ ‬حول‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بورت‭ ‬دوغلاس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬ويحمل‭ ‬رصيده‭ ‬7‭ ‬انتصارات‭ ‬آخرها‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الثاني،‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬كرونو‭ ‬غراف‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬الجديد‭ ‬فيغا‭ ‬سيسليا‭ ‬لقادم‭ ‬بسمعة‭ ‬انتصاراته‭ ‬الخارجية‭.‬

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