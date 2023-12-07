المضمار البحريني محط أنظار العالم مجدداً في حدث دولي مميزاليوم انطلاق صراع بطولة البحرين الدولية للخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ستكون مملكة البحرين محط الأضواء مجدداً في عالم سباقات الخيل حيث تنطلق اليوم الجمعة سباقات النسخة الثالثة من بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل والتي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على مضمار سباق النادي في الواحدة و20 دقيقة ظهراً ضمن السباق التاسع للخيل لهذا الموسم وبمشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف أنحاء العالم، وذلك برعاية ودعم الشريك الإستراتيجي مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، بجانب الرعاية البلاتينية لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وشركة بيون وبنك البحرين الوطني وشركة هودن، والرعاية الذهبية لبنك السلام وبنك البحرين والكويت وطيران تكسل.
ويأتي تنظيم بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل للعام الثالث على التوالي بعد النجاحات الباهرة والمكاسب الإيجابية التي تحققت خلال تنظيم مملكة البحرين للنسختين الأوليتين من البطولة الدولية التي انطلقت2021 ، بجانب النجاح المتميز للنسخ الخمس الأولى لسباق كأس البحرين الدولي للخيل، واكتساب الثقة والسمعة الدولية في مجال سباق الخيل، مما شكل دافعاً لمواصلة تنظيم البطولة الدولية للعام الثالث على التوالي والتي تشكل نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل البحرينية من خلال استقطاب مجموعة من الجياد العالمية ذات التصنيفات العالية وبحضور مدربين وفرسان عالميين بما يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خريطة سباقات الخيل العالمية، كما ستشكل هذه البطولة الدولية إضافة مميزة وداعمة لتطوير السباقات المحلية الموسمية من مختلف النواحي، بجانب الاستفادة من تواجد ومشاركة المضمرين والفرسان العالميين في سباقات البحرين الدولية من أجل توفير فرص الاحتكاك للمدربين والفرسان البحرينيين ورفع مستوياتهم.
وتشتمل بطولة البحرين الدولية على سلسلة من السباقات عبر 10 أشواط
مخصصة للخيل المصنفة دولياً من «84 الى 100» وستقام على سباقات متفرقة بواقع شوطين في كل سباق خلال موسم السباقات المحلية اعتباراً من اليوم ، فيما ستكون الجولة الثانية من البطولة يوم 29 ديسمبر الجاري ، والجولة الثالثة يوم 12 يناير 2024، والجولة الرابعة يوم 2 فبراير 2024، وتختتم سباقات البطولة بالجولة الخامسة يوم 16 فبراير 2024.
وسيقام أولى أشواط البطولة الدولية خلال الشوط الثالث للسباق وذلك على كأس المحرق (برعاية طيران تكسل) ومخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2000 متر وبمشاركة كبيرة بلغت 14 جواداً تمثل الإسطبلات المحلية والخارجية، حيث يبرز منها الحصانين البريطانيين «لوكاندر» و«بوكس تو بوكس» الفائزين بالمركزين الأول والرابع في شوط كأس المحرق العام الماضي ويعودان مجدداً للمنافسة في مضمار البحرين وكذلك الحصان «دك دي كنت» القادم بسمعة عالية ويشارك للمرة الأولى في السباقات البحرينية، بجانب عدد من الجياد العالمية وهي «سمبلي سوندهايم – مكتسب – بارلندو – سليف بنيان – دك دي كنت»، فيما ستكون الجياد البحرينية حاضرة لإثبات وجودها بالمنافسة وتكرار انتصاراتها في أغلب الأشواط الدولية التي حققتها خلال العامين الماضيين حيث ستكون هناك 7 مشاركات للجياد البحرينية في أولى الأشواط الدولية ويبرز منها جواد إسطبل فيكتوريوس «إيل أوف جورا» والذي يحضر للمرة الأولى في المضمار البحريني وقادم بسمعة مستواه وإنتصاراته الخارجية، بجانب الجياد «دارك ليون – رولا جام – ميرلنز بيرد – ميستر ماكان – رويال سيميتار – ماسامان».
فيما سيقام ثاني أشواط البطولة الدولية خلال الشوط الرابع للسباق وذلك على كأس المنامة «برعاية بنك البحرين والكويت» ومخصص لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1000 متر مستقيم وبمشاركة كبيرة بلغت 18 جواداً تمثل الإسطبلات المحلية والخارجية، بجانب 3 جياد احتياط، حيث سيشهد مشاركة 8 جياد بحرينية هي «إنستكتف موف – بيور دريمر – أفا غو جو – نيشن وايد – كاسب – روكت رودني – باور ترين – فور ويل درايف» علماً بأن الحصان «إنستكتف موف» حقق المركز الثاني في نفس الشوط العام الماضي، وستواجه 10 من الجياد القادمة من مختلف أنحاء العالم وأبرزها الحصان «جي ام جنغل» الذي يتمتع بسمعة معروفة في السباقات الخارجية ويحضر للمرة الأولى في السباقات البحرينية، بجانب الجياد «واريو براف – أنثم ناشيونال – غيت إت – دينجر ألرت – كيوانو – بريزن بولت – رومان دراغون – سكويلر – ثاندر مور».
منافسات قوية
من جهة ثانية سيشهد سباق اليوم إقامة 6 أشواط أخرى ستقام على كأس الشركة الإيرلندية لتسويق الخيول وكؤوس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، حيث سيقام الشوط الأول لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1200 متر وبمشاركة 10 جياد أبرزها الحصانين «كحيلان ولد أم زرير 1838» و«ملولشان 1865» بناء على تفوق مستواهما وفوزهما في مشاركتهما الأخيرة هذا الموسم.
ويقام الشوط الثاني على كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل للفئة الثالثة من جياد الدرجة الأولى «إنتاج محلي» مسافة 2000 متر، حيث سيشهد منافسة متجددة بين جياد الشوط التي تنافست بينها في السباق السادس هذا الموسم وتفوقت خلالها الحصان «ليفنغ آرت» والذي يسعى لتكرار فوزه ومواصلة انتصاراته منذ الموسم الماضي، وسط المنافسة المنتظرة من الحصان «باتل أوف تالاس» والذي يسعى لفوزه الأول هذا الموسم بعدما حل ثانياً وثالثاً، وكذلك الفرس «مديترينين مون» التي تسعى لتحقيق فوزها الثاني على التوالي بعد ظهورها الجيد وفوزها الأسبوع الماضي.
ويقام الشوط الخامس على كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل للفئة الثالثة من جياد الدرجة الأولى «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم وبمشاركة 9 جياد وسط منافسة ثلاثية متجددة بين الأفرس البارزة في الإنتاج المحلي «خزامة» و«ستايلش» وينافسهما الحصان «قمري» والتي تنافست بينها خلال السباق الخامس وتفوقت فيه «خزامة».
ويقام الشوط السادس لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر وبمشاركة 10 جياد وسط توقعات بمنافسة قوية ومتكافئة بين عدة جياد متقاربة في المستوى والانتصارات والنتائج المتقدمة وأبرزها «إمورتال – بلاك شادو – صفوه – رايدر أون ذا ستورم – طوفان – سيناترا».
ويقام الشوط السابع على كأس الشركة الإيرلندية لتسويق الخيول لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1400 متر وبمشاركة 11 جواداً، حيث سيشهد التنافس الثاني بين الفرسان المتمرنين هذا الموسم بعدما كسب الفارس المتمرن على صبري الشوط الأول، وعادة ما تتميز أشواط الفرسان المتمرنين بالمنافسة المثيرة والحماس بين الفرسان ويلعب ذلك عاملاً مؤثراً في مجريات المنافسة من حيث القدرة على التحكم بالجياد، فيما تبرز ترشيحات الجياد حول «المختار ستار – كينكس – نوشينز» بناء على ظهورها الجيد وتحقيقها انتصارات خلال مشاركاتها هذا الموسم.
ويقام الشوط الثامن والأخير على كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2400 متر، حيث تدور الترشيحات حول الحصان «بورت دوغلاس» الذي يتمتع بخبرة كبيرة في السباقات ويحمل رصيده 7 انتصارات آخرها خلال السباق الثاني، والحصان «كرونو غراف» الذي حقق الفوز خلال السباق الافتتاحي، بجانب الحصان الجديد فيغا سيسليا لقادم بسمعة انتصاراته الخارجية.
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