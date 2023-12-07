الحالة يواجه الخالدية والمحرق يلتقي قلاليالرفاع والأهلي إلى دور الـ 8 لـ ((أغلى الكؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حجز فريقا الرفاع والأهلي مقعدهما في دور الـ 8 من مسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/2023.
ففي المباراة الأولى التي أقيمت على استاد البحرين الوطني، فاز فريق الرفاع على عالي بنتيجة (0/5)، وسجل أهداف «السماوي» سيد هاشم عيسى بالدقيقة (9)، هزاع علي بالدقيقة (10)، عبدالعزيز خالد بالدقيقة (50) وكميل الأسود بالدقيقتين (55 و90)، وبذلك تأهل الرفاع للدور المقبل ليلتقي فيه الفائز من لقاء المحرق وقلالي.
وشهدت المباراة تغييرًا في حكم الساحة، حيث بدأها الحكم أحمد محمد، إلا أن الشوط الثاني شهد نزول الحكم الرابع عبدالعزيز شريدة بدلاً منه.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية، ظفر فريق الأهلي بنتيجة الانتصار على نظيره أم الحصم بنتيجة (0/4)، وسجل أهداف «الأصفر» جمال راشد بالدقيقة (55)، جيوفاني بالدقيقة (61)، السيد محمد أمين (79) ويلينفتون بالدقيقة (91)، وبذلك سيلتقي الأهلي في الدور المقبل الفائز من لقاء سترة والبسيتين.
ولحساب دور الـ 16 تقام اليوم (الجمعة) مباراتان في الساعة 7 مساءً، الخالدية مع الحالة «حامل اللقب» على استاد البحرين الوطني، المحرق وقلالي على استاد المحرق بعراد.
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