الحالة يواجه الخالدية والمحرق يلتقي قلاليالرفاع والأهلي إلى دور الـ 8 لـ ((أغلى الكؤوس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حجز‭ ‬فريقا‭ ‬الرفاع‭ ‬والأهلي‭ ‬مقعدهما‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬

ففي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/5‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬السماوي‮»‬‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭ ‬بالدقيقة‭ (‬9‭)‬،‭ ‬هزاع‭ ‬علي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬10‭)‬،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬50‭) ‬وكميل‭ ‬الأسود‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬55‭ ‬و90‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬تأهل‭ ‬الرفاع‭ ‬للدور‭ ‬المقبل‭ ‬ليلتقي‭ ‬فيه‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬المحرق‭ ‬وقلالي‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تغييرًا‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬الساحة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأها‭ ‬الحكم‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬شهد‭ ‬نزول‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬شريدة‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ظفر‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بنتيجة‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/4‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬الأصفر‮»‬‭ ‬جمال‭ ‬راشد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬55‭)‬،‭ ‬جيوفاني‭ ‬بالدقيقة‭ (‬61‭)‬،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ (‬79‭) ‬ويلينفتون‭ ‬بالدقيقة‭ (‬91‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيلتقي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬سترة‭ ‬والبسيتين‭.‬

ولحساب‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬المحرق‭ ‬وقلالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد‭.‬