بإشراف أكاديمية فيصل بن حمد للموهوبينالبحـث عـن موهـوبي ألعـاب القـوى في 33 مدرســة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأت أكاديمية فيصل بن حمد لموهوبي ألعاب القوى التابعة للاتحاد البحريني لألعاب القوى رحلة البحث عن مواهب جديدة في مدارس وزارة التربية والتعليم وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، وذلك عن طريق سلسلة من الاختبارات الرياضية المعتمدة.
وشملت عملية البحث 33 مدرسة بمختلف محافظات مملكة البحرين وهي مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات، مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين، مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، مدرسة د. غازي القصيبي الثانوية للبنات، مدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، مدرسة يثرب الإعدادية للبنات، مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات، مدرسة القيروان الإعدادية للبنات، مدرسة الميثاق الوطني الإعدادية للبنين، مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات، مدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنين، مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين، مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين. مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات.
وضمت القائمة كذلك مدرسة الرفاع الشرقي الإعدادية للبنات، مدرسة الخليج العربي الإعدادية للبنات، مدرسة النور الثانوية للبنات ، مدرسة الوفاء الثانوية للبنات، مدرسة الفاتح الثانوية للبنين، مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية للبنين، مدرسة المعرفة الثانوية للبنات، مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين، مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، مدرسة الرفاع الغربي الابتدائية الإعدادية للبنات، مدرسة عالي الإعدادية للبنين، مدرسة عالي الإعدادية للبنات ، مدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، مدرسة التعاون الثانوية للبنين، مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين، مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين، مدرسة أم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات، مدرسة الإمام علي الابتدائية الإعدادية للبنين، مدرسة أوال الإعدادية للبنين. وتأتي تلك الجهود في إطار حرص الاتحاد البحريني لألعاب القوى على ضم المزيد من المواهب إلى الأكاديمية وصقلها وتطويرها بمختلف مسابقات أم الألعاب المتمثلة في العدو والرمي والقفز.
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