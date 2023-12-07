بإشراف أكاديمية فيصل بن حمد للموهوبينالبحـث عـن موهـوبي ألعـاب القـوى في 33 مدرســة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬أكاديمية‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لموهوبي‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬رحلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مواهب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاختبارات‭ ‬الرياضية‭ ‬المعتمدة‭.‬

وشملت‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬33‭ ‬مدرسة‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬د‭. ‬غازي‭ ‬القصيبي‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬المالكية‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬يثرب‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬القيروان‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬الزلاق‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬الإمام‭ ‬الغزالي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭. ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬كذلك‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬النور‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬،‭ ‬مدرسة‭ ‬الوفاء‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاتح‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬عثمان‭ ‬بن‭ ‬عفان‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬المعرفة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الغربي‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الغربي‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬عالي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬عالي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬،‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬التعاون‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الثانوية‭ ‬الصناعية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬مدرسة‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين،‭ ‬مدرسة‭ ‬أوال‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭. ‬وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬إلى‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وصقلها‭ ‬وتطويرها‭ ‬بمختلف‭ ‬مسابقات‭ ‬أم‭ ‬الألعاب‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬العدو‭ ‬والرمي‭ ‬والقفز‭.‬