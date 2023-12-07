اليوم ختام تحدي روتاكس ماكس للكارتنج وافتتاحية ((الدارغ))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اليوم وغدا تنطلق فعاليات ختام بطولة تحدي الروتاكس ماكس للكارتنج 2023 في حلبة الكارتنج، وختام أولى جولات بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدراغ» على مضمار السرعة.
ودعت الحلبة الجماهير ومحبي رياضة السيارات للحضور والدخول مجانا للبطولة العالمية، ونظرًا للأعداد المحدودة للمقاعد في حلبة الكارتنج، سيتمكن أول الحاضرين من الدخول ومتابعة منافسات البطولة الختامية.
وقالت إنها ستفتح أبوابها مجانا للجماهير للبطولة العالمية اليوم الجمعة من 5 مساء وآخر دخول 8 مساء، بينما يوم السبت من 9 صباحا وآخر دخول سيكون 4:30 مساء، وسيتمكن الجماهير من استخدام المواقف P 8.
وتنطلق السباقات الختامية للبطولة العالمية بمشاركة 400 متسابق من مختلف أنحاء العالم ترفع أعلامها في مملكة البحرين، إلى جانب مشاركة مميزة من الفريق البحريني وأبرزهم ناصر ناس والشيخ أحمد بن صقر آل خليفة وذلك ضمن فئة ميني ماكس، لوكا هوغتون وتاي ميجا ضمن فئة جونيور ماكس، أوليفر كروقلوف ومحمد الحسن وفهد الخالد ضمن فئة سينيور ماكس، عمر الدريان ضمن فئة دي دي 2 ولويس سميث ضمن فئة إي 20 سينيور.
وتجرى المسابقات على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج يبلغ طوله 1.414 كيلومترًا، ويتنافس نجوم المستقبل في رياضة السيارات نهاراً وليلاً تحت الأضواء الكاشفة.
وتنطلق البطولة بثماني فئات مشاركة في ختام البطولة، وأبرزها مايكرو ماكس، ميني ماكس، جونيور ماكس، سينيور ماكس، ماكس دي دي 2، ماكس دي دي 2 ماسترز، إي 20 سينيور، وإي 20 سينيور ماسترز.
أما منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدارغ»، فسينطلق السباق اليوم الجمعة 8 ديسمبر من 4 مساء، وشهدت الجولة مشاركة أكثر من 200 سيارة ودراجة نارية من مختلف دول الخليج كالبحرين، السعودية، الإمارات، الكويت وقطر.
وجدير بالذكر أن منافسات الجولة الأولى انطلقت من يوم الثلاثاء الماضي بالاختبار والتجهيز والجولات التأهيلية، وينطلق السباق اليوم، أما عن أسعار التذاكر فتبلغ 3 دنانير بحرينية لمنصة BEYON و 5 دنانير لمنصة الانطلاق وذلك ليوم السباق وبالنسبة للأطفال من سن 3 حتى 12 سنة نصف السعر.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي 33 دينارا بحرينيا فقط.
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