اليوم ختام تحدي روتاكس ماكس للكارتنج وافتتاحية ((الدارغ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اليوم‭ ‬وغدا‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬الروتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬للكارتنج‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج،‭ ‬وختام‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدراغ‮»‬‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭.‬

ودعت‭ ‬الحلبة‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬للحضور‭ ‬والدخول‭ ‬مجانا‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬ونظرًا‭ ‬للأعداد‭ ‬المحدودة‭ ‬للمقاعد‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج،‭ ‬سيتمكن‭ ‬أول‭ ‬الحاضرين‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬ومتابعة‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭. ‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬ستفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬مجانا‭ ‬للجماهير‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مساء‭ ‬وآخر‭ ‬دخول‭ ‬8‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬وآخر‭ ‬دخول‭ ‬سيكون‭ ‬4‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬وسيتمكن‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المواقف‭ ‬ P 8‭.‬

وتنطلق‭ ‬السباقات‭ ‬الختامية‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬بمشاركة‭ ‬400‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ترفع‭ ‬أعلامها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬وأبرزهم‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬لوكا‭ ‬هوغتون‭ ‬وتاي‭ ‬ميجا‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬أوليفر‭ ‬كروقلوف‭ ‬ومحمد‭ ‬الحسن‭ ‬وفهد‭ ‬الخالد‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬عمر‭ ‬الدريان‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ولويس‭ ‬سميث‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬إي‭ ‬20‭ ‬سينيور‭.‬

وتجرى‭ ‬المسابقات‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومترًا،‭ ‬ويتنافس‭ ‬نجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬نهاراً‭ ‬وليلاً‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة‭.‬

وتنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬بثماني‭ ‬فئات‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البطولة،‭ ‬وأبرزها‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬سينيور‭ ‬ماكس،‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2،‭ ‬ماكس‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماسترز،‭ ‬إي‭ ‬20‭ ‬سينيور،‭ ‬وإي‭ ‬20‭ ‬سينيور‭ ‬ماسترز‭.‬

أما‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدارغ‮»‬،‭ ‬فسينطلق‭ ‬السباق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مساء،‭ ‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬سيارة‭ ‬ودراجة‭ ‬نارية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬كالبحرين،‭ ‬السعودية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الكويت‭ ‬وقطر‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬بالاختبار‭ ‬والتجهيز‭ ‬والجولات‭ ‬التأهيلية،‭ ‬وينطلق‭ ‬السباق‭ ‬اليوم،‭ ‬أما‭ ‬عن‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬فتبلغ‭ ‬3‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬لمنصة‭ ‬ BEYON ‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬لمنصة‭ ‬الانطلاق‭ ‬وذلك‭ ‬ليوم‭ ‬السباق‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬3‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬نصف‭ ‬السعر‭.‬

وتقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬وجماهير‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬الدراغستر‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بسرعتها‭ ‬الخارقة‭ ‬وقوتها‭ ‬الحصانية‭ ‬البالغة‭ ‬1000‭ ‬حصان‭ ‬للركوب‭ ‬بجانب‭ ‬سائق‭ ‬محترف‭ ‬يقودك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬وحتى‭ ‬100‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لتجربة‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلك‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنصف‭ ‬المبلغ‭ ‬أي‭ ‬33‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭.‬